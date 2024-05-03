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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (4)

        2BIÇAK KULLANMIŞAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt'ün emniyette verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:16
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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (4)
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        2BIÇAK KULLANMIŞ

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt'ün emniyette verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı. İzzettin Süğüt ifadesinde, "Kurum müdürü beni huzurevinden kovmak istiyordu. Sürekli bana bir şeyler diyordu. Huzurevinden çıkmam için bir belge imzalatmaya çalıştılar. İmzalamazsam bana kötü davranacaklarını söylediler. İntiharı bile düşündüm ama yüksek katlı bir yer bulamadım. 117 numaralı odada kalan Selçuk Goncegül'ün benim hakkımda sürekli idareye bir şeyler söylediğini düşünüyordum. Ben de gece saatlerinde elimde 2 bıçakla odasına gittim. O esnada doğruldu sonrasında ise bıçakla kendisine saldırdım. Aynı odada olan Ali Serdar Batır da uyanıp araya girmeye çalıştı. O esnada onu da bıçakladım. Güvenlik gelince de 116 numaralı odaya doğru gittim, o odada Ahmet Özdemirel'in de bana saldıracağını düşününce onu da bıçakladım ve kaçtım" dedi. Süğüt, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

        BAKANLIK İNCELELME BAŞLATTI

        Diğer yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel bir huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırı haberlerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen üzücü olayda 2 yaşlı hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 yaşlının ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz huzurevine ivedilikle intikal etmiş olup huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır. Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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