Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (4)

2BIÇAK KULLANMIŞ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt'ün emniyette verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı. İzzettin Süğüt ifadesinde, "Kurum müdürü beni huzurevinden kovmak istiyordu. Sürekli bana bir şeyler diyordu. Huzurevinden çıkmam için bir belge imzalatmaya çalıştılar. İmzalamazsam bana kötü davranacaklarını söylediler. İntiharı bile düşündüm ama yüksek katlı bir yer bulamadım. 117 numaralı odada kalan Selçuk Goncegül'ün benim hakkımda sürekli idareye bir şeyler söylediğini düşünüyordum. Ben de gece saatlerinde elimde 2 bıçakla odasına gittim. O esnada doğruldu sonrasında ise bıçakla kendisine saldırdım. Aynı odada olan Ali Serdar Batır da uyanıp araya girmeye çalıştı. O esnada onu da bıçakladım. Güvenlik gelince de 116 numaralı odaya doğru gittim, o odada Ahmet Özdemirel'in de bana saldıracağını düşününce onu da bıçakladım ve kaçtım" dedi. Süğüt, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.