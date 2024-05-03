Organları bağışlanan Umut'un annesi: Oğlum, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Umut Ötgüne'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Umut Ötgüne için öğle vakti Gedik Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Umut Ötgüne'nin babası Melih, annesi Hüsniye, eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne ile dayısı Çağlar Taşın, çalıştığı oteldeki mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Umut Ötgüne kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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