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        Organları bağışlanan Umut'un annesi: Oğlum, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun (2)

        TOPRAĞAVERİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Umut Ötgüne'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:40
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        Organları bağışlanan Umut'un annesi: Oğlum, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Umut Ötgüne'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Umut Ötgüne için öğle vakti Gedik Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Umut Ötgüne'nin babası Melih, annesi Hüsniye, eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne ile dayısı Çağlar Taşın, çalıştığı oteldeki mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Umut Ötgüne kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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