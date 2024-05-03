Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (5)

'BENİBU HALE GETİREN ÖLDÜRTTÜ'

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt, Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Süğüt, Uncalı Semt Polikliniği'nden çıkartılmasının arından basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Git müdüre söyle, ben değil, müdür öldürdü. Ona sorun. Beni bu hale getiren öldürttü, ben değil tamam mı? Öldüren o, huzurevi müdürü öldürdü" karşılığını verdi. Süğüt, daha sonra ekipler tarafından adliyeye götürüldü.