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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (5)

        'BENİBU HALE GETİREN ÖLDÜRTTÜ'Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:50
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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (5)
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        'BENİBU HALE GETİREN ÖLDÜRTTÜ'

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt, Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Süğüt, Uncalı Semt Polikliniği'nden çıkartılmasının arından basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Git müdüre söyle, ben değil, müdür öldürdü. Ona sorun. Beni bu hale getiren öldürttü, ben değil tamam mı? Öldüren o, huzurevi müdürü öldürdü" karşılığını verdi. Süğüt, daha sonra ekipler tarafından adliyeye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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