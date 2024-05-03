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        En fazla acı biber yemek için yarışıp, gözyaşları içinde kaldılar

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yapılan Acı Biber Yeme Yarışması'nda 3 dakikada en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:05
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        En fazla acı biber yemek için yarışıp, gözyaşları içinde kaldılar
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yapılan Acı Biber Yeme Yarışması’nda 3 dakikada en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Yarışmayı 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan kazandı.

        Kumluca'da düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan Acı Biber Yeme Yarışması'na 20 kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmayı Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi. Yarışmacılar tartılan biber kolilerini aldıktan sonra yarışma standına geçti. Startın verilmesinin ardından yarışmacılar acı biberleri yemeye başladı. Yarışmacılar ağızlarındaki acıyı ise ayran ve domatesle dindirmeye çalıştı. 7 bin 500 TL'lik ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar acı biberleri peş peşe yedikçe gözlerinden yaşlar geldiği görüldü.

        3 dakikalık sürenin sonunda 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci olup, 7 bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Aynı sürede 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikincilik ödülü olan 5 bin TL, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncülük ödülü olarak 3 bin TL kazandı. Dereceye giren yarışmacıların madalya ve para ödüllerini Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu verdi.

        Diğer yandan izleyenleri eğlendirmek amacıyla yarışmaya katılan Mehmet Karakaya ise yaptığı hareketlerle güldürdü. Yediği biberle ağzı yanan Karakaya, başından aşağı ayran dökerek kendini serinletmeye çalıştı.

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