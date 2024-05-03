Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (2)

Antalya'da evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde cesedi bulunan Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59) gözaltına alınan oğlu A.A.Q. ifadesinde, annesini kendisinin öldürmediğini söyledi. "Sabah işe gittim. Akşam eve döndüğümde annemi mutfakta o şekilde gördüm. Suçlamaları kabul etmiyorum, annemi ben öldürmedim" diyen A.A.Q., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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