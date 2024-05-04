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        Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı; kaza kamerada

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarpan Hamitcan Haber (15) yüzünden yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:00
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        Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı; kaza kamerada
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarpan Hamitcan Haber (15) yüzünden yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Hamitcan Haber, "Sokak köpeklerinin saldırısına uğradım, kaçmaya başladım. Araba çarpmış hatırlamıyorum" dedi.

        Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hamitcan Haber, dün saat 09.30 sıralarında öğretmenlerinden izin alıp staj başvurusu yapmak istediği otele gitmek için yola çıktı. Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hamitcan Haber'e başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Haber, koşarak refüjü aşıp diğer şeride geçti. Korkuyla aniden yola çıkan Haber'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Haber, yüzünden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Haber'i ilçedeki özel hastaneye götürdü. Burnundaki kesi nedeniyle ameliyat edilen Haber'in yüzündeki yaralara tedavi uygulandı. Haber, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

        ‘ARABA ÇARPMIŞ HATIRLAMIYORUM’

        Yaşadığı korkuyu anlatan Hamitcan Haber, "Staj başvurusu yapmak için otele gidiyordum. Bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Köpeklerden kaçmaya başladım. Bana araba çarpmış hatırlamıyorum. Bayılmışım. Ambulans geldiğinde uyandım. Kendimi hastanede buldum. Sadece köpeklerin bana saldırdığını hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

        ‘MAHRA PELİN PINAR GİBİ ÖLEBİLİRDİM’

        Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ı (9) hatırlatan Hamitcan Haber, "Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim" diye konuştu.

        ‘ALIP, 2-3 AY SONRA SOKAĞA BIRAKIYORLAR’

        Anne Safiye Haber, belediye ve yetkililerden başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını talep etti. İlçedeki sahipsiz hayvanlar için barınak yapılmasını isteyen Safiye Haber, "Hayvanseverlere de sözüm var. Benim çocuğum hayvanlardan daha mı ucuz? Hayvanları sevmek için alıyorlar. 2- 3 ay bakıp sokaklara salıyorlar. Ondan sonra olan milletin çocuklarına oluyor. Bizim de başımıza geldi" dedi.

        ‘SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILSIN’

        Baba Hasan Haber de "Oğlum otele evrak vermeye giderken yolda köpeklerin saldırısına uğramış. Kendisini korumak için kaçarken yoldan geçen araba çarpmış. Bugün bizim başımıza geldi, yarın bir başkasının başına gelmemesi için bu köpeklerin gereği yapılsın. Sokak köpekleri toplatılsın" ifadesini kullandı.

        OLAY KAMERADA

        Diğer yandan Hamitcan Haber'in köpekten kaçarken otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde koşarak refüjden yola atlayan Haber'e otomobilin çarpması ve çocuğun yere savrulması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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