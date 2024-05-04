Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı; kaza kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarpan Hamitcan Haber (15) yüzünden yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Hamitcan Haber, "Sokak köpeklerinin saldırısına uğradım, kaçmaya başladım. Araba çarpmış hatırlamıyorum" dedi.

Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hamitcan Haber, dün saat 09.30 sıralarında öğretmenlerinden izin alıp staj başvurusu yapmak istediği otele gitmek için yola çıktı. Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hamitcan Haber'e başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Haber, koşarak refüjü aşıp diğer şeride geçti. Korkuyla aniden yola çıkan Haber'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Haber, yüzünden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Haber'i ilçedeki özel hastaneye götürdü. Burnundaki kesi nedeniyle ameliyat edilen Haber'in yüzündeki yaralara tedavi uygulandı. Haber, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

‘ARABA ÇARPMIŞ HATIRLAMIYORUM’

Yaşadığı korkuyu anlatan Hamitcan Haber, "Staj başvurusu yapmak için otele gidiyordum. Bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Köpeklerden kaçmaya başladım. Bana araba çarpmış hatırlamıyorum. Bayılmışım. Ambulans geldiğinde uyandım. Kendimi hastanede buldum. Sadece köpeklerin bana saldırdığını hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

‘MAHRA PELİN PINAR GİBİ ÖLEBİLİRDİM’

Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ı (9) hatırlatan Hamitcan Haber, "Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim" diye konuştu.