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        İMO'dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış

        ANTALYA'da meydana gelen teleferik kazasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden bir heyet kaza yerinde taşıyıcı unsurlarla ilgili inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:00
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        İMO'dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış
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        ANTALYA'da meydana gelen teleferik kazasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden bir heyet kaza yerinde taşıyıcı unsurlarla ilgili inceleme yaptı. Bugün açıklanan raporda sistemin proje, imalat ve montaj aşamalarında inşaat mühendisliği hizmetinin alınmadığı ve şartnameye göre yapılmadığı vurgulandı.

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 174 kişinin ise 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Kazanın ardından hazırlanan ön inceleme raporunda bakım, onarım ve denetimde eksikliklerin olduğu ifade edilmişti. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanlığı, savcılığın kaza yerindeki çalışmasının bittiği tarih olan 19 Nisan günü inceleme yapmak üzere mühendislerden oluşan teknik bir ekibi görevlendirdi.

        'ISLAK İMZA YOK, ANALİZ HESAP RAPORU BULUNAMAMIŞTIR'

        Taşıyıcı elemanlar üzerine yapılan inceleme sonucunu teknik ekipte yer alan inşaat mühendisi Sadullah Kabakuşak paylaştı. İMO Antalya Şubesi'nde bugün yapılan açıklamada Kabakuşak, kaza kırımın gerçekleştiği 5 numaralı direğe dikkati çekti. Direğin boyunun 17,50 metre olduğunu anlatan Kabakuşak, "Direğin tepeden itibaren ilk 7,5 metrelik üst kısmı tek boru halindedir. Kalan kısmı temele kadar 10 metre, 3 ayaklı çelik borudur" dedi.

        Direğin yüzde 10 açıyla eğik şekilde konumlandırılmış olduğunu da anlatan Kabakuşak, taşıyıcı elemanlar olan direklerin projelerine vurgu yaptı. Yıkılan direğin mühendislik çizimine değinen Kabakuşak, "Yıkılan 5 no'lu direk mühendislik çizimleri STM Sistem Teleferik Montajı A.Ş. antetlidir. Çizen, kontrol eden kişinin ünvanı, oda sicil numarası ve ıslak imzası yoktur. Yıkılan direk statik hesapları, ilgili direğe dair analiz, hesap raporunda bulunamamıştır. Projelerin hangi şartnamelere göre yapıldığına ilişkin bir kayıt yoktur" ifadelerini kullandı.

        'İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETİ ALINMADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR'

        İnşaat mühendisi Sadullah Kabakuşak, direklerin yüklerinin, yük kombinasyonlarının, yapısal analizlerinin boyutlandırma ve detaylarının 'TS EN 13107-2015 insan taşımak için tasarlanan kablolu taşıma tesisatlarının yapımında esas alınacak emniyet tedbirleri-inşaat mühendisliği işler' şartnamesine uygun olarak yapılması ve kontrol sonrası hizmete alınması gerektiğini söyledi. Kabakuşak, "Tesisin projelendirme, imalat, montaj, kabul aşamalarının herhangi birinde bu şartnameye referans verilmemektedir. Şartnamenin sağlandığını gösteren bir belgeye rastlanılmamıştır. Yıkılmış direklerin projelendirme aşamasında inşaat mühendisliği hizmeti almadığı açıkça görülmektedir" dedi.

        Kaza yerinde direkleri incelediklerini belirten Kabakuşak, "3 boruda toplamda 36 bulon deliği çevresinde, flanşlarda en küçük bir zedelenme, deformasyon, galvaniz bozulması tespit edilememiştir. Projesizlikten kaynaklı bir yetersizlik olduğu düşünülmüştür" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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