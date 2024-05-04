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        Hem babalar hem de bebekler yarıştı

        ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bebek Günleri'nde gerçekleştirilen Babalara Bebek Bezi Bağlama Yarışması ve Bebek Emekleme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:35
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        Hem babalar hem de bebekler yarıştı
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        ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bebek Günleri'nde gerçekleştirilen Babalara Bebek Bezi Bağlama Yarışması ve Bebek Emekleme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

        2 Mayıs Dünya Bebek Günü dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlendiği 'Bebek Günleri' etkinlikleri sürüyor. Konyaaltı Sahili'ndeki Bebek Parkı'nda düzenlenen ve 3 gün süren etkinlikte bebek yogası, söyleşiler ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca aileler bebekleriyle hem eğlendi hem de söyleşiler sayesinde öğrendi. Etkinliğin son günü ise güzel görüntüler ortaya çıktı. İlk olarak etkinlik kapsamında düzenlenen 'Babalara Bebek Bezi Bağlama Yarışması'nda 10 baba kıyasıya yarıştı. Yarışmada babalar önlerindeki oyuncak bebeklerin önce kıyafetlerini çıkartıp, temizledi ardından da bezini değiştirdi. Annelerin jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmayı 42 saniyede bezi değiştirip, kıyafeti giydiren 2 aylık çocuk sahibi Celaleddin Kılıç kazandı. Kılıç'ın belediye personeli olduğu için ödülden feragat etmesi üzerine birincilik ödülü yarışmanın ikincisi Canberk Orhan Uysal'a verildi. Kazananları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, babalara hediyelerini verdi.

        EMEKLEME YARIŞMASINDA TÜM BEBEKLER 1'İNCİ

        Günün ikinci yarışması olarak Bebek Emekleme Yarışması gerçekleştirildi. 5 bebeğin emeklediği yarışmadan eğlenceli anlar yaşandı. Parkurun sonunda ebeveynlerinin çağırdığı bebeklerin bazıları önce emekleyerek karşı tarafa doğru gitti ardından ise birbirleriyle oyun oynamaya başladı. Bebekler oyun oynamaya dalınca yarışmaya katılan tüm bebekler 1'inci sayıldı. Yarışmaya katılan bebeklerin ailelerine hediyeler verildi.

        'SABAH, AKŞAM BEZ DEĞİŞTİRİYORUM'

        Bez Bağlama Yarışması'nda birinci olan ancak belediye personeli olduğu için birincilikten feragat eden Celaleddin Kılıç, "Çok keyifli ve güzel bir yarışmaydı. 2 aylık bir çocuğum var o yüzden sabah, akşam bez değiştiriyorum. O nedenle pratiğim vardı. Eşime sürekli yardımcı oluyorum. Tüm erkeklerin eşlerine yardımcı olmaları en çok istediğimiz şey" dedi.

        'BİRİNCİ OLMASINI BEKLEMİYORDUM'

        Bez Bağlama Yarışması'nın ikincisi olan Canberk Orhan Uysal, "Kadınlar da artık yalnız değil. Her zaman duyarlıydım. Bizler iddialıydık ama bizden sonraki babalar çok daha iddialı" dedi. Uysal'ın eşi Ebru Kaçar Uysal, "Eşimi tebrik ederim. Dereceye girmesini bekliyordum ama birinci olmasını beklemiyordum. İkizlerimiz var, o yüzden tecrübesi var. Her zaman bana destek oluyor" diye konuştu.

        'OĞLUMUN KAZANMASI İÇİN HER YOLU DENEDİM'

        Oğlunu bebek emekleme yarışmasına getirdiğini söyleyen Süheyla İlgün, "Çok mutluyuz ve çok keyifli bir etkinlikti. Oğlumun kazanması için her yolu denedim ama sonuç olmadı. Tüm bebekler birinci oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok renkli ve eğlenceli bir gün oldu bizler için" dedi.

        'BABALARIN ÇOCUKLARIN ÖZ BAKIMIYLA İLGİLENMELERİ LAZIM'

        2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında 3 gündür Bebek Günleri adı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da "3 gündür hem çocuklarımız hem de ailelerimizle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bebek Günleri ile çocukla ailelerin bağını güçlendirmek, ailelerin tanışmasını sağlamak istedik. Çok renkli etkinlikler yaptık. Annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımız çok güzel eğlendi. Ben de eşim ve çocuğumla katıldım etkinliğe. Bez bağlama yarışması ile babaların da çocuğun büyütülmesi noktasındaki sorumluluğunu vurgulamak istedik. Babaların çocukların öz bakımıyla ilgilenmeleri lazım. Ben de yıllardır çocuğumuzun öz bakımını eşimle birlikte yaptım. Aslında bu anlayışın çoğalması noktasında bu etkinliklerin çok güzel olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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