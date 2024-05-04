Hem babalar hem de bebekler yarıştı

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bebek Günleri'nde gerçekleştirilen Babalara Bebek Bezi Bağlama Yarışması ve Bebek Emekleme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

2 Mayıs Dünya Bebek Günü dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlendiği 'Bebek Günleri' etkinlikleri sürüyor. Konyaaltı Sahili'ndeki Bebek Parkı'nda düzenlenen ve 3 gün süren etkinlikte bebek yogası, söyleşiler ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca aileler bebekleriyle hem eğlendi hem de söyleşiler sayesinde öğrendi. Etkinliğin son günü ise güzel görüntüler ortaya çıktı. İlk olarak etkinlik kapsamında düzenlenen 'Babalara Bebek Bezi Bağlama Yarışması'nda 10 baba kıyasıya yarıştı. Yarışmada babalar önlerindeki oyuncak bebeklerin önce kıyafetlerini çıkartıp, temizledi ardından da bezini değiştirdi. Annelerin jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmayı 42 saniyede bezi değiştirip, kıyafeti giydiren 2 aylık çocuk sahibi Celaleddin Kılıç kazandı. Kılıç'ın belediye personeli olduğu için ödülden feragat etmesi üzerine birincilik ödülü yarışmanın ikincisi Canberk Orhan Uysal'a verildi. Kazananları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, babalara hediyelerini verdi.

Bez Bağlama Yarışması'nda birinci olan ancak belediye personeli olduğu için birincilikten feragat eden Celaleddin Kılıç, "Çok keyifli ve güzel bir yarışmaydı. 2 aylık bir çocuğum var o yüzden sabah, akşam bez değiştiriyorum. O nedenle pratiğim vardı. Eşime sürekli yardımcı oluyorum. Tüm erkeklerin eşlerine yardımcı olmaları en çok istediğimiz şey" dedi.

'BİRİNCİ OLMASINI BEKLEMİYORDUM'

Bez Bağlama Yarışması'nın ikincisi olan Canberk Orhan Uysal, "Kadınlar da artık yalnız değil. Her zaman duyarlıydım. Bizler iddialıydık ama bizden sonraki babalar çok daha iddialı" dedi. Uysal'ın eşi Ebru Kaçar Uysal, "Eşimi tebrik ederim. Dereceye girmesini bekliyordum ama birinci olmasını beklemiyordum. İkizlerimiz var, o yüzden tecrübesi var. Her zaman bana destek oluyor" diye konuştu.

'OĞLUMUN KAZANMASI İÇİN HER YOLU DENEDİM'

Oğlunu bebek emekleme yarışmasına getirdiğini söyleyen Süheyla İlgün, "Çok mutluyuz ve çok keyifli bir etkinlikti. Oğlumun kazanması için her yolu denedim ama sonuç olmadı. Tüm bebekler birinci oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok renkli ve eğlenceli bir gün oldu bizler için" dedi.