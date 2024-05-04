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        Öğrenci servis minibüsüne demir sopayla vuran saldırgan ve babası serbest

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:25
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        Öğrenci servis minibüsüne demir sopayla vuran saldırgan ve babası serbest
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları H.Ş.’nin kullandığı öğrenci servis minibüsüne sopayla saldıran F.S. ile babası M.S., adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün öğleden sonra Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis aracının şoförü H.Ş. ile bir otomobilin sürücü M.S. ve yanındaki oğlu F.S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. M.S., otomobiliyle servis aracının önünü kesti. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, F.S. sopayla servis aracının camına vurmaya başladı. Ön camı kırılırken olay anında araçtaki öğrenciler panik yaşayıp, bağrıştı. F.S. ve babası M.S. trafikteki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildikten sonra otomobile binip hızla olay yerinden uzaklaştı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından F.S ve babası M.S.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü M.S.'ye Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 8 bin lira ceza uyguladı ve tam teşekküllü hastaneden 'psikolojisi sağlamdır' raporu alana kadar ehliyetine el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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