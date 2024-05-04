Öğrenci servis minibüsüne demir sopayla vuran saldırgan ve babası serbest
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları H.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları H.Ş.’nin kullandığı öğrenci servis minibüsüne sopayla saldıran F.S. ile babası M.S., adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün öğleden sonra Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis aracının şoförü H.Ş. ile bir otomobilin sürücü M.S. ve yanındaki oğlu F.S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. M.S., otomobiliyle servis aracının önünü kesti. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, F.S. sopayla servis aracının camına vurmaya başladı. Ön camı kırılırken olay anında araçtaki öğrenciler panik yaşayıp, bağrıştı. F.S. ve babası M.S. trafikteki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildikten sonra otomobile binip hızla olay yerinden uzaklaştı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından F.S ve babası M.S.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü M.S.'ye Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 8 bin lira ceza uyguladı ve tam teşekküllü hastaneden 'psikolojisi sağlamdır' raporu alana kadar ehliyetine el konuldu.
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