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        Baharın habercisi Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturdular

        ANTALYA'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:40
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        Baharın habercisi Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturdular
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        ANTALYA'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.

        Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, bu yıl da Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, dileklerini çizdikleri kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı. Bazı kişiler denize attıkları kağıtların arkasından dilekleri için dua ederken, bazıları ise sahil kenarında oturarak Kuran okudu.

        KONYAALTI SAHİLİ'NDE DENİZE ATTILAR

        Arkadaşlarıyla Konyaaltı sahiline gelen Banu Çalışkan, “Genel ritüelimiz. Bu tür şeylere toplumca inanıyoruz. Biz de yaptık Allah kabul etsin. İlk ışıklarda gün doğmadan buraya sahile geldik. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diledik" dedi.

        Dualarının kabul olması için dileklerini denize bırakan Emine Aksoy ise "Ülkemiz için Hıdırellez, bütün dileklerin kabul olduğu ve her şeyin gerçekleşmesi için, bütün dünya için barış ve huzur diliyorum. Sabahın ilk ışıklarında, sabah namazından sonra geldik. Tan ağarmadan evimize döneceğiz. Dualarımızı ettik, denize attık" diye konuştu.

        Çocukluğundan beri Hıdırellez'de dileklerini denize attığını ifade eden Sema Durmuş da "Dilek ritüeli, Rabbimin izniyle hayallerimizi ve isteklerimizi suyun önünde su gibi aksın diye denize attık" ifadelerini kullandı.

        'ÖMÜR UZUN OLSUN DİYE İPİ BIRAKMAYACAĞIM'

        Hıdırellez için Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya elinde iple gelen Bilge Tekgül, “İple tutmayı kayınvalidemden öğrendim. Ömür uzun olsun diye ipi bırakmayacağım. Gidene kadar da dua edeceğim. Çok da inanıyorum Hıdırellez'e, her sene geliyorum. Ne oldu bugüne kadar çok şükür sağlıklıyız" dedi.

        Şelalenin döküldüğü yere gelen Mualla Peçenek ise çocuklarına iyi bir gelecek ve Türkiye için her şeyin güzel olmasını dilediğini kaydetti.

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