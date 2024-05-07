Avlan Gölü kuruyor

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde geçen yıl yaşanan ciddi kuraklığın ardından kış aylarındaki yağışlarla yeniden su tutan Avlan Gölü, yağışlardaki düşüşe bağlı olarak yeniden kurumaya başladı.

Antalya ve Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, uzun süren kuraklıktan sonra, 1990'lı yıllarda yeniden su tutmaya başladı. Doğal yaşamın da yeniden canlandığı ve renklendiği bölgede, başta vahşi ve bilinçsiz tarımsal sulama ile iklim krizine bağlı yağışların azalması, gölün yine büyük ölçüde kurumasına yol açtı. Gölde son dönemde yaşanan büyük çaplı kuraklık nedeniyle binlerce balık oksijensiz kalarak öldü. Geçen yılki ciddi kuraklıktan sonra kış aylarında biraz su tutmaya başlayan göl, kış yağışlarının Antalya bölgesindeki ciddi orandaki düşüşüne bağlı bu yaz daha erken kurumaya başladı.

Bölgede uzun yıllardır yaban hayatı ve kuş gözlemciliği yapan Ömer Harpcı, gölün son durumunu görüntüledi. Harpcı, “Adına ister küresel ısınma diyelim, ister kurak geçen bir mevsim, sonuç değişmiyor. Yağışsız geçen bir kış mevsiminin kaçınılmaz sonu adım adım yaklaşıyor. Bilinçsiz tarımsal sulama, yer altı sularının kontrolsüz kullanımı, bireysel kullanımda dikkat edilmeyen su miktarları bize zor bir yaz dönemi geçirtecek. Bundan en fazla bölgemizde bulunan Avlan Gölü etkileniyor. Sonuç olarak göl tabanında an itibarıyla su miktarı gözle görülür şekilde her geçen gün azalmakta. Yeterli su ile beslenemeyip beklenen nisan yağmurlarını da alamayınca göl tabanında suyun azalması kaçınılmaz oldu" dedi.

Durumu bir nebze iyileştirebilmek için su takviyesi yapılarak kurak dönemlerde, ekolojik dengeler de gözetilerek bazı projeler üretilmesinin en azından gelecek dönemler için elzem olduğunu dile getiren Harpcı, şu öneride bulundu:

“Yapılması gerekenler arasında öncelik Karagöl tahliye düdeninden Avlan Gölü'ne yaklaşık 10-15 kilometrelik daha önce açılan tahliye kanalı boyunca uygun ebatta kapalı boru veya kapalı kanal içerisinde göle ulaşıncaya kadar su kaybının da önlenerek iletim hattıyla ulaştırılması. Yağışlı mevsim dönemi boyunca Karagöl kurutma kanalından gelen ve sanayi düdeni vasıtasıyla tahliye edilen bölgeden yeteri miktarda su takviyesi yapılmasının ilgili kurumlarımızca koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi, su sorununu devamlı olarak ortadan kaldırabilir. Bu işlemin yapılması halinde Avlan Gölü'nde yıl boyunca yeteri miktarda su olması doğal hayata faydalı olacağı gibi aynı zamanda ilçenin ve bölge halkının geçim kaynaklarında da iyileşmesi sonucu artış gerçekleşecektir. Böylelikle iklim üzerine olumlu etkileriyle tarıma, ekoturizme, ornito turizmi ile göl kenarı dinlenme tesisi kurulumu ile bölgenin hem korunmasına hem de ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır."