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        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Erkan Ozan (29), çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:55
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        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Erkan Ozan (29), çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.yi (28) 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi (28) 6 yerinden bıçakla yaraladı. Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan, eski eşini başka biriyle görünce ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle görünce taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı. Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., Antalya'ya sevk edildi. Volkan G.'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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