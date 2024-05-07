Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Erkan Ozan (29), çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.yi (28) 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi (28) 6 yerinden bıçakla yaraladı. Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan, eski eşini başka biriyle görünce ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle görünce taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı. Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., Antalya'ya sevk edildi. Volkan G.'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.