Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.'yi 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden bıçakla yaralayan Erkan Ozan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan Ozan adliyeye getirilişi sırasında Polis Çevik Kuvvet ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
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