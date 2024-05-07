Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kardeşlerden hayatını kaybeden Doruk Erdoğan (8) toprağa verildi, yaralı Belinay Erdoğan'ın (7) tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kardeşlerden hayatını kaybeden Doruk Erdoğan (8) toprağa verildi, yaralı Belinay Erdoğan'ın (7) tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü F.Ü. (38) ise adliyeye sevk edildi.

        Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Kemal Şuberi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Doruk Erdoğan ile aynı okulda okuyan kardeşi Belinay Erdoğan, öğle arası dolayısıyla anne Betül Erdoğan ile yakındaki evlerine gitmek üzere okuldan çıktı. Annelerinden önde yürüyen iki kardeş, çift şeritli yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada şehir merkezine giden F.Ü. idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Erdoğan kardeşlere çarptı. Doruk ve Belinay Erdoğan yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İki kardeş Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Doruk Erdoğan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Belinay Erdoğan'ın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Doruk Erdoğan için bugün saat 11.00'de Büyükhasbahçe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, aile, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Hasan Erdoğan ile yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan namazın ardından Doruk Erdoğan'ın cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Diğer yandan, kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde ise Doruk ve Belinay Erdoğan kardeşlerin yoldan karşıya geçmek istediği sırada gelen otomobilin çarptığı, ardından iki kardeşin yola savrulduğu yer aldı. Çevredekilerin hemen iki kardeşin yardımına koştuğu, yerde yatan çocukları görenlerden bazılarının büyük şok yaşadığı kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'u Türkiye Basketbol Ligi'ne taşıyan Engin Gençoğlu, 4. şampiyon...
        Antalyaspor'u Türkiye Basketbol Ligi'ne taşıyan Engin Gençoğlu, 4. şampiyon...
        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (2)
        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (2)
        Teleferik kazası şüphelilerinin 27 yıla kadar hapsi istendi
        Teleferik kazası şüphelilerinin 27 yıla kadar hapsi istendi
        Alanya'da otelde fenalaşan Rus turist kaldırıldığı hastanede öldü
        Alanya'da otelde fenalaşan Rus turist kaldırıldığı hastanede öldü
        Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi
        Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi
        BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası başladı
        BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası başladı