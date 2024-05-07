Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kardeşlerden hayatını kaybeden Doruk Erdoğan (8) toprağa verildi, yaralı Belinay Erdoğan'ın (7) tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü F.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kardeşlerden hayatını kaybeden Doruk Erdoğan (8) toprağa verildi, yaralı Belinay Erdoğan'ın (7) tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü F.Ü. (38) ise adliyeye sevk edildi.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Kemal Şuberi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Doruk Erdoğan ile aynı okulda okuyan kardeşi Belinay Erdoğan, öğle arası dolayısıyla anne Betül Erdoğan ile yakındaki evlerine gitmek üzere okuldan çıktı. Annelerinden önde yürüyen iki kardeş, çift şeritli yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada şehir merkezine giden F.Ü. idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Erdoğan kardeşlere çarptı. Doruk ve Belinay Erdoğan yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İki kardeş Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Doruk Erdoğan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Belinay Erdoğan'ın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doruk Erdoğan için bugün saat 11.00'de Büyükhasbahçe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, aile, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Hasan Erdoğan ile yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan namazın ardından Doruk Erdoğan'ın cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer yandan, kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde ise Doruk ve Belinay Erdoğan kardeşlerin yoldan karşıya geçmek istediği sırada gelen otomobilin çarptığı, ardından iki kardeşin yola savrulduğu yer aldı. Çevredekilerin hemen iki kardeşin yardımına koştuğu, yerde yatan çocukları görenlerden bazılarının büyük şok yaşadığı kameraya yansıdı.
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