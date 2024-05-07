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        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede (2)

        ADLİKONTROLLE SERBESTAntalya'nın Alanya ilçesinde Doruk Erdoğan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Belinay Erdoğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:38
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        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Doruk Erdoğan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Belinay Erdoğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü F.Ü.'nün işlemleri tamamlandı. F.Ü. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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