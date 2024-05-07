Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede (2)
ADLİKONTROLLE SERBESTAntalya'nın Alanya ilçesinde Doruk Erdoğan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Belinay Erdoğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü F.
ADLİKONTROLLE SERBEST
Antalya'nın Alanya ilçesinde Doruk Erdoğan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Belinay Erdoğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü F.Ü.'nün işlemleri tamamlandı. F.Ü. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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