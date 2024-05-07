Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik Belediyespor Başkanı Şahin: Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam

        SERİK Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, hafta sonu oynanan Esenler Erokspor karşılaşmasına ilişkin, "Maçtan 2 saat önce A takımı oyuncuları sahaya gelerek 'Biz maça çıkacağız' diye söylemlerde bulunmuş, sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapmışlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Belediyespor Başkanı Şahin: Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERİK Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, hafta sonu oynanan Esenler Erokspor karşılaşmasına ilişkin, "Maçtan 2 saat önce A takımı oyuncuları sahaya gelerek 'Biz maça çıkacağız' diye söylemlerde bulunmuş, sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapmışlar. Onların sahaya çıkıp 5- 10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim? Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Bu yüzden U19 takımımızla sahaya çıktık" dedi.

        Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, 4 Mayıs Cumartesi günü Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda oynadıkları Esenler Erokspor karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Ligin son haftasında hakkımızda birçok yorumlar yapıldı, röportajlar verildi. Sosyal medyalarda birçok asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulundular. Zonguldak Kömürspor maçına çıkmadan önce futbolcu kafilemizle bir görüşme yaptık. İçeride alacak bir primleri vardı. 'Primler ödenmezse Zonguldak Kömürspor maçına çıkmayacağız' dediler. Şahsım olarak o bir maç primini ödedim. Maça çıktılar. Maçı kazandık ve ligde kalmayı garantiledik. Son maçımız Esenler Erokspor maçıydı. Maçtan 3- 4 gün önce futbolcular yanıma gelerek içeride sadece Zonguldak maçının primi kalmıştı. Maçtan bir gün önce cuma günü prim ödemelerinin yapılacağını söylememe rağmen ve bu zamana kadar verdiğim sözleri mertçe tutmama rağmen perşembe günü futbolcular kendi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak Esenler Erokspor maçına çıkmayacaklarını bildirdi. Biz de bu tehditler üzerine U19 takımı hocalarımız ve yönetim kurulumuz ile görüşmeler yaparak U19 takımımızı sahaya çıkartma kararı aldık" dedi.

        'GÜVENMEDİĞİM FUTBOLCU TOPLULUĞU İLE MAÇA ÇIKMAM'

        Bu kararı almaktaki en büyük sebeplerden birinin sahaya çıkmamaları durumunda alacakları ceza ile alt lige düşmeleri olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Şahin, "Maçtan 2 saat önce A takımı oyuncuları sahaya gelerek 'Biz maça çıkacağız' diye söylemlerde bulunmuş, sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapmışlar. Onların sahaya çıkıp 5- 10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim? Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Onlar maçtan çekildiği zaman ben ceza alacağım ve benim kulübüm bir alt lige düşecek. Biz de bu yüzden U19 takımımızla sahaya çıktık. Maçımızı oynadık. Şöyle söylemler var. Biz Esenler Erokspor maçını kazanırsak Van takımı da karşıdaki rakibini yenerse Vanspor şampiyon oluyor. Biz kimsenin içişlerine karışmıyoruz. İstediğimiz futbolcu ile maça çıkarız. Bize bu zamana kadar yapılan haksızlıklara ve hakem hataları, buna benzer şeylerde kimse yoktu da ne oldu da bir anda 'siz maça U19 takımı ile çıkıyorsunuz' diyorlar. İstediğimiz takımla maça çıkarız. Şampiyonun kim olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kulübümüzün çıkarlarını gözetiyoruz. Bu zamana kadar da sonuna kadar gözettik. Gözetmeye de devam edeceğiz. Bu şekilde sosyal medya algısı yapmalarına gerek yok. Çıksınlar sahaya maçlarını oynasınlar. Biz kimseden ne maddi olarak ne de manevi olarak hiçbir şey almadık ve almayız. Biz mertçe ligimizi bitirdik. Sürecimizi tamamladık" diye konuştu.

        Kulüpte sözleşmeleri devam eden futbolcularla ilgili yönetim kurulu kararı alacaklarını kaydeden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Devam edeceğimiz futbolcu olacağını düşünmüyorum. Son maçta Erbay Eker'e teşekkür ederim. Abiliğini gösterdi ve mertçe sahaya çıktı, oyununu oynadı" dedi.

        Geçen sezon sonunda hiçbir futbolcunun kulüpte alacağı kalmadığını, tüm borçları sıfırladıklarını aktaran Şahin, "Ben futbolcuların alacaklarına karşılık sahaya çıkmamalarını normal bulmuyorum. Karşılarında Esenler Erok, Vanspor girdabı olmasaydı sahaya çıkarlardı" diye konuştu.

        'HESAPLARIMIZ İNCELENEBİLİR'

        Esenler Erokspor'dan teşvik primi aldıkları iddialarına da yanıt veren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Banka hesaplarımız ve etrafımızdaki kişilerin banka hesapları sonuna kadar incelenebilir. Biz bu kulübe kendi cebimizden para veriyoruz. Bazı kulüplerin söylemleri tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Doğruluğu kabul edilemez. Biz hayatımız boyunca böyle bir şeyin içine girmedik, girmeyiz. Esenler Erokspor başkanı ile ben sadece maçtan bir gün önce ter idmanı için antrenman sahası istedi, bir defa ve hayatımda ilk kez görüştüm" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!

        Benzer Haberler

        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (3)
        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (3)
        GÜNCELLEME - Antalya'da eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaralayan kişi tut...
        GÜNCELLEME - Antalya'da eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaralayan kişi tut...
        Tarım sektörü paydaşları, "Growtech Kampüste" etkinliğinde öğrencilerle bul...
        Tarım sektörü paydaşları, "Growtech Kampüste" etkinliğinde öğrencilerle bul...
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede (2)
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede (2)
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 218 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 218 şüpheli tutuklandı
        Antalya'nın akciğeri: 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark
        Antalya'nın akciğeri: 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark