Teleferik kazası şüphelilerinin 27 yıla kadar hapsi istendi (2)

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ardından tutuklanan ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serdar Tezcan ve Serkan Yellice’nin tutukluluklarına yapılan 2’nci itiraz da Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilerek, şüphelilerin tutukluluklarının devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.