130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinin Dereköy yaylasında tarım alanına yapılmak istenen kömür ocağı için 'ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal ettiren köylüler, alanın tarım dışı kullanımına izin veren iki kararın iptali için de hukuki mücadele veriyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim bölgelerinden Korkuteli ilçesi Dereköy yaylasındaki 130 köylü, birinci sınıf mutlak sulu tarım arazilerinden oluşan 39 hektarlık alanda açılmak istenen kömür ocağı için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali amacıyla 2021'de yargıya başvurdu. Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin iptal kararı, Danıştay'dan 'bilirkişi raporu eksik' denilerek iade edildi. Keşif yapılmadan eksiklik giderildi, ancak mahkeme yeniden iptal etti ve karar geçen yıl Danıştay tarafından onandı.

130 KÖYLÜ DAVALARA MÜDAHİL OLDU 130 köylü ikinci davayı ise Toprak Koruma Kurulu'nun, alanın tarım dışı kullanımına izin veren kararının iptali için açtı. Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi bu davada da iptal kararı verdi. Konya’da istinaf mahkemesine yapılan itiraz sonrası, bilirkişi heyetinin raporu yine eksik görüldü ve iade edildi. Geçen hafta bilirkişi heyeti, aynı alanda üçüncü kez keşif yaptı. Köylülerin avukatı Tuncay Koç, Dereköy'de 39 hektarlık mutlak tarım arazisi üzerinde 2021 yılında kömür ocağı açılmasına yönelik ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptaline yönelik dava hazırlanırken, proje dosyası içinde Toprak Koruma Kurulu kararına göre 39 hektar tarım arazisinin, Toprak Koruma Kanunu dışına çıkarıldığını gördüklerini söyledi. Tarım vasfı niteliğini değiştiren bu kararın iptali için de aynı yıl dava açtıklarını belirten Koç, “2022 yılında ise bakanlık, alanın 8 hektarlık kısmında 'kamu yararı' olduğunu kabul etmiş. Bu işlemi öğrenince o işleme de dava açtık. ÇED Gerekli Değildir kararı davasında bilirkişi raporları doğrultusunda mahkeme iptal kararı verdi. Karar Danıştay'dan geçerek, onandı. Dolayısıyla şirket şu aşamada Dereköy yaylasında 'ÇED Olumlu' kararı almadan hiçbir faaliyette bulunamaz" dedi.

İKİNCİ DAVA TOPRAK KORUMA KURULUNA İkinci davada mahkemenin Toprak Koruma Kurulu kararına karşı ilk bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda iptal kararı verdiğini belirten Koç, “"Biz davayı kazanıyoruz, üst mahkemeler bozuyor. Bu sefer de Konya'da istinaf mahkemesi 'eksik inceleme var' gerekçesiyle kararı bozdu. Bu nedenle geçen hafta Korkuteli Dereköy'de üçüncü defa keşfe gidildi. Bu, Antalya'da açtığımız, 130 davacının olduğu en kalabalık davalarımızdan biri. Çünkü Dereköylü orada kesinlikle kömür ocağı istemiyor. Arazi çok değerli, mutlak sulu tarım arazisi, böyle bir arazinin kömür ocağı için tarım vasfının değiştirilmesi, tarım dışına çıkarılması kamu yararınca uygun değil" diye konuştu.