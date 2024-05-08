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        Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi

        ANTALYA'da Şaban T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:00
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        Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi
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        ANTALYA'da Şaban T. (43), köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S.'yi (41) ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükledi. Devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S.'yi kurtardı. Orhan S. hastanede tedavi edilirken, Şaban T. ise gözaltına alındı.

        Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şaban T., köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T., Orhan S.'yi ayağından iple otomobilinin arkasına bağladı. Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürükledi. Otomobil, yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada, olay yerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaş Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, durumu fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri, otomobili durdurdu. İpi kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma, Şaban T.'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen Orhan S., tedavisinin ardından taburcu oldu. Şaban T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklendiği anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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