Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi (2)
SERBESTBIRAKILDIAntalya'da köpek yüzünden tartıştığı Orhan S.
SERBESTBIRAKILDI
Antalya'da köpek yüzünden tartıştığı Orhan S.'yi ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürüklediği suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban T.'nin işlemleri tamamlandı. Şaban T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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