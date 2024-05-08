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        Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi (2)

        SERBESTBIRAKILDIAntalya'da köpek yüzünden tartıştığı Orhan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:50
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        Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi (2)
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        SERBESTBIRAKILDI

        Antalya'da köpek yüzünden tartıştığı Orhan S.'yi ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürüklediği suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban T.'nin işlemleri tamamlandı. Şaban T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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