Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

        ANTALYA'daokula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’daokula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Oğunun aracın altında kaldığını gören Yurdunkulu, çığlıklar atarak dışarıya koştu.

        Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu, öğle yemeği için okuldan eve geldi. Yemeğini yedikten sonra tekrar okula gitmeye hazırlanan Kayra Ege, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine çıktı. Kayra Ege yaya geçidinde beklediği sırada, araçlardan biri yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu gören Kayra Ege, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sol şeritten gelen Ö.K.'nın kullandığı 07 BOR 575 plakalı otomobil çarptı.

        BABASI, KAZA ANINA ŞAHİT OLDU ÇIĞLIK ATTI

        Çocuğu okula giderken hatıra kalsın diye evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Halil İbrahim Yurdunkulu, kaza anına tanıklık etti. Cep telefonuyla kayıttayken oğluna araba çarptığını gören baba, çığlıklar atarak dışarıya koştu. Oğlunun yerde yattığını gören Yurdunkulu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yaralanan çocuğa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, küçük çocuk ambulansla kaldırıldığı hastanede 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra bugün taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Alanya'da dere yatağına yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Alanya'da dere yatağına yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Antalya'da okul müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
        Antalya'da okul müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
        Gazipaşa'da çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü
        Gazipaşa'da çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü
        Tarama programları talasemiyle mücadeleyi kolaylaştırdı
        Tarama programları talasemiyle mücadeleyi kolaylaştırdı
        Okul müdürü kazada öldü; motosikletini tanıyıp olay yerine gelen meslektaşl...
        Okul müdürü kazada öldü; motosikletini tanıyıp olay yerine gelen meslektaşl...
        Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükled...
        Köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükled...