Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

ANTALYA’daokula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Oğunun aracın altında kaldığını gören Yurdunkulu, çığlıklar atarak dışarıya koştu.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu, öğle yemeği için okuldan eve geldi. Yemeğini yedikten sonra tekrar okula gitmeye hazırlanan Kayra Ege, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine çıktı. Kayra Ege yaya geçidinde beklediği sırada, araçlardan biri yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu gören Kayra Ege, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sol şeritten gelen Ö.K.'nın kullandığı 07 BOR 575 plakalı otomobil çarptı.