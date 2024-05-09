68 yıllık derneğin seçiminde bir ilk yaşandı; 2 aday eşit oy aldı

ANTALYA Hali'nde 68 yıllık geçmişe sahip Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği seçiminde bir ilk yaşandı. Mevcut başkanla önceki dönem başkanının aday olduğu seçimde, iki aday da 67'şer oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Geçersiz oyu kullanan üye, iki adayın da samimi arkadaşı olduğunu, bu nedenle ikisini de kırmamak için isimlerine mühür bastığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 1956 yılında komisyoncuların kurduğu Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'nde, yönetimin 3 yıllık süresinin dolmasının ardından olağan genel kurula gidildi. Mevcut başkan Hasan Yılmaz ile önceki dönem başkanı Nevzat Akcan aday oldu. İki adaylı seçimde, derneğin 68 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. 135 üye sandık başına gelerek kapalı zarfla oy kullandı. Sayılan oylarda iki başkana da 67'şer oy çıktı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Geçersiz oyu kullanan ve isminin açıklanmasını istemeyen üye, iki başkanın da çok samimi arkadaşı olduğunu, ikisini de kırmamak için isimlerine mühür bastığını söyledi.

SEÇİM YENİLENECEK Seçim sonrası başkan adaylarından Hasan Ali Yılmaz'a ulaşılamazken, diğer başkan adayı Nevzat Akcan yarışın çok çekişmeli ve bayram havasında geçtiğini söyledi. Başkanla birlikte 13 asil, 11 yedek üyeden oluşan yönetim kurulunda gençlerin ve üniversite mezunu isimlerin yer aldığını belirten Akcan, seçimin ilerleyen günlerde yenileneceğini söyledi. Akcan, “Sandıktan sonuçlar çıkınca şaşırdık, şok olduk. Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. 68 yıllık tarihimizde ilk defa bir seçimde iki aday aynı sayıda oy aldı. Seçim bitince 'yazı tura ile kazananı belirleyelim' teklifi geldi. Ancak etik olmayacağı için bunu da kabul etmedik. Seçim önümüzdeki günlerde yenilenecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak" dedi.