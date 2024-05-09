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        Kayıp çiftçi, motosikletinin bulunduğu bölgede aranıyor

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 21 gündür haber alınamayan çiftçi Fetullah Kaya'yı (51) arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:25
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        Kayıp çiftçi, motosikletinin bulunduğu bölgede aranıyor
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 21 gündür haber alınamayan çiftçi Fetullah Kaya'yı (51) arama çalışmaları sürüyor. 50 kişilik arama kurtarma ekibi Kaya'nın motosikletini ormanda buldu. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde 19 Nisan günü saat 15.00 sıralarında evinden çıkan Fetullah Kaya, kayboldu. 21 gündür haber alınamayan Kaya için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AKUT ve İHH ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı. Aramalarda Fetullah Kaya'ya ait olduğu belirlenen motosiklet 7 Mayıs günü Zeytinada Mahallesi'ndeki ormanda bulundu. Yaklaşık 50 kişilik ekip arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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