13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzinle yakmaya kalkıştı
ANTALYA'da D.
ANTALYA'da D.A. (32) adlı kadın, 13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Ekipler yangın çıkmadan D.A.'yı engelledi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi 459 Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.A., birlikte yaşadığı annesi ve oğlu içerideyken, benzin dökerek evi yakmaya kalkıştı. Benzin kokusunu hisseden D.A.'nın annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi D.A.'yı evi ateşe vermeden engelledi. İtfaiye ekibi ise her ihtimale karşı evde kontrol yaptı.
'7.65 HASTASIYIM ZATEN'
D.A. evden çıkarılırken bir polis memuruna "Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak" dedi. D.A., polis ekibi eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.