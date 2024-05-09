13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzinle yakmaya kalkıştı

ANTALYA'da D.A. (32) adlı kadın, 13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Ekipler yangın çıkmadan D.A.'yı engelledi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi 459 Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.A., birlikte yaşadığı annesi ve oğlu içerideyken, benzin dökerek evi yakmaya kalkıştı. Benzin kokusunu hisseden D.A.'nın annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi D.A.'yı evi ateşe vermeden engelledi. İtfaiye ekibi ise her ihtimale karşı evde kontrol yaptı.