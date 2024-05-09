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        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi

        ALANYA- Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ön lastiği patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:55
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        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi
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        ALANYA- Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ön lastiği patladı. Ön dikme üzerine iniş yapabilen uçakta hasar oluşurken, 184 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

        Corendon Hava Yolları’na ait Köln- Gazipaşa uçuşunu yapan 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Gazipaşa Havalimanı’na inişinde ön lastiği patladı. Saat 11.00 sıralarındaki iniş sırasında lastiğinin patlaması sonrası uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettabatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

        "09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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