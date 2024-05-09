Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi (2)

        KAYMAKAM:YOLCULAR TAHLİYE EDİLMİŞTİRGazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYMAKAM:YOLCULAR TAHLİYE EDİLMİŞTİR

        Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, olayın saat 10.40'ta meydana geldiğini, uçaktaki yolcular ile mürettebatın tahliye edildiğini belirterek, “Hepsinin havalimanımızdan çıkış işlemleri yapılmıştır. Tahliye işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaralı ve acil müdahale edilecek bir durum gerçekleşmemiştir” dedi.

        Pistte herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Kaymakam Altun, “Uçak şu an arkada görülüyor. Toplam 12 uçuşumuz var. 12 uçuşumuzu, 7 dış hat, 5 iç hat olmak üzere bugün gerçekleştiremeyeceğiz. Antalya'ya aktarma yaptık. Yaklaşık saat 22.00'ye kadar çalışmalar devam edecek. Uçağımızın çekilmesi gerekiyor. Bunlar teknik konular. Uçağın çekilmesiyle normal uçuşlarımıza devam edeceğiz. Pistte herhangi bir sorun yoktur. Pistimiz tahribat görmemiştir. Uçakta da sadece jant ve lastiğinde tahribat vardır. Burası turizm şehri. Almanya'dan da gelse Türk de var, yabancı da var" diye konuştu.

        'HERHANGİ BİR KAZA VE KIRIM YOKTUR'

        Corendon Airlines Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

        "Corendon Airlines'ın 9 Mayıs tarihinde CAI1031 Köln-Alanya/Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde burun dikmesi lastikleri patlamıştır. Lastiklerin patlaması sonrasında uçak pist üzerinde güvenli bir şekilde durmuştur. Gövde üzerine iniş söz konusu değildir, herhangi bir kaza ve kırım durumu yoktur. Yolcularımız uçaktan merdiven ile güvenli bir şekilde indirilmiş olup 184 yolcumuzda ve uçuş ekibimizde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu söz konusu değildir. Pistte de aynı şekilde bir hasar durumu mevcut değildir. Uçağın pistten çekilememesi durumu nedeni ile Gazipaşa'ya inişi olan uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmektedir. Corendon Airlines Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na planlanan sonraki operasyonlarına Antalya Havalimanı'ndan devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" paneli düzenle...
        Antalya'da "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" paneli düzenle...
        Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren sanık hakim karşısında
        "Seabourn Quest" kruvaziyeriyle Antalya'ya 450 yolcu geldi
        "Seabourn Quest" kruvaziyeriyle Antalya'ya 450 yolcu geldi
        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edil...
        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edil...
        flaş
        flaş
        13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzinle yakmaya kalkı...
        13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzinle yakmaya kalkı...