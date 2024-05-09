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        Kıskançlık tartışmasında darbedilen İngiliz kadın hastanelik oldu, erkek arkadaşı tutuklandı

        ANTALYA'ya tatile gelen İngiliz kadın P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:58
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        Kıskançlık tartışmasında darbedilen İngiliz kadın hastanelik oldu, erkek arkadaşı tutuklandı
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        ANTALYA'ya tatile gelen İngiliz kadın P.L.T. (31) kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşı İngiliz B.J.A.H. (35) tarafından darbedildi. İntihara kalkışan kadın tedaviye alınırken, gözaltına alınan B.J.A.H. ise tutuklandı.

        Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele tatile gelen P.L.T. ile erkek arkadaşı B.J.A.H., 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında odada kıskançlık nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışmada erkek arkadaşının darbettiği P.L.T., ilaç içip intihara kalıştı. Gürültü üzerine otele çağırılan Beldibi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görüştüğü İngiliz kadın, kendisini darbettiği gerekçesiyle erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Bunun üzerine B.J.A.H., Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınıp soruşturmaya başlandı. B.J.A.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan P.L.T.'nin ise normal odaya alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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