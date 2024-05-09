Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi (3)

Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar tamamlandı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'dan alınan bilgiye göre, uçağın kaldırılmasının ardından pist uçuşa açıldı.

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