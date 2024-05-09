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        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi (3)

        UÇAKKALDIRILDIGazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:53
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        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edildi (3)
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        UÇAKKALDIRILDI

        Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar tamamlandı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'dan alınan bilgiye göre, uçağın kaldırılmasının ardından pist uçuşa açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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