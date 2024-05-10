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        Ön lastiği patlayan uçak, park yerine çekildi; pist uçuşa açıldı

        GAZİPAŞA Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, park yerine çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:30
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        Ön lastiği patlayan uçak, park yerine çekildi; pist uçuşa açıldı
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        GAZİPAŞA Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, park yerine çekildi. Temizlenen pist, uçuş trafiğine açıldı.

        Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait Boeing 737-800 uçağı, dün saat 10.45 sıralarında Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle uçak ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu. Pistte kalan uçaktaki toplam 190 kişi, kısa sürede tahliye edildi.

        Yolcu uçağı, ekiplerin çalışması sonrasında dün gece park yerine çekildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Keskin, "Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştirirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indikten sonra ön lastiği patlayan Corendon Airlines'a ait uçak, Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü uzman ARFF ekip ve ekipmanlarının da katıldığı başarılı bir operasyonla park yerine çekildi. Temizlenen pist, trafiğe açıldı. Tekrar geçmiş olsun, Rabb’im milletimizi ve havacılık camiasını kaza kırım ve felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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