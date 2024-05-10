Türklerin yurt dışı tatilinde konaklama tercihi 'akraba, arkadaş evi'

TÜRKİYE'de ocak, şubat ve mart aylarında yurt dışına gidenler en fazla kişisel harcama ve yeme içmeye para ödedi, çoğunluğu da akraba ile arkadaş evinde kalmayı tercih etti.

Tatil amacıyla yurt dışına seyahat eden Türklerin sayısı son yıllarda arttı. 2013'te 7 milyon 720 bin 439 olan yurt dışında tatil yapan Türk vatandaşı sayısı, geçen yıl ilk defa 10 milyonu aştı. 2023'te yurt dışında tatil yapan 11 milyon 67 bin 359 Türk, kişi başı ortalama 762 dolar harcama yaptı. Geçen yıl tatilini yurt dışında geçiren Türk vatandaşlarının toplam turizm gideri 8 milyar 429 milyon 980 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Konaklama türlerine göre yurt dışına giden vatandaşların geceleme sayısı, toplamda 143 milyon 702 bin 798 oldu. Gecelemelerin çoğu arkadaş ve akraba evlerinde kalarak gerçekleşti. Yurt dışına çıkarak arkadaş, akrabalarının yanında kalan Türk vatandaşlarının geceleme sayısı 45 milyon 28 bin 382 oldu. Otel, motel, pansiyonda kalanların geceleme sayısı toplamda 35 milyon 407 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YIL EN FAZLA SEYAHAT IRAK'A Geçen yıl Türk vatandaşlarının en fazla seyahat ettiği ülke Irak oldu. 1 milyon 390 bin 930 kişinin gittiği Irak'ın ardından gidilen ülkeler sıralamasında ikinci, 1 milyon 22 bin 12 ziyaretçiyle Bulgaristan oldu. En fazla seyahat edilen üçüncü ülke ise 691 bin 414 kişi ile Gürcistan olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Yunanistan'a 658 bin 575, Almanya'ya 415 bin 751, Azerbaycan'a 382 bin 153, ABD'ye 323 bin 736, İran'a 172 bin 769, Rusya Federasyonu'na 98 bin 684, Fransa'ya 96 bin 221 seyahat yapıldı. Diğer ülkelere seyahat yapanların sayısı şöyle:

"İtalya'ya 84 bin 720, Hollanda'ya 54 bin 636, Birleşik Krallık'a 54 bin 218, Avusturya'ya 32 bin 109, Çin'e 30 bin 97, Belçika'ya 23 bin 326, Kanada'ya 20 bin 851, Japonya'ya 16 bin 718, İsviçre'ye 7 bin 620, İsveç'e 6 bin 217, Ukrayna'ya 6 bin 548, İspanya'ya 4 bin 643" BU YIL 2 MİLYON 449 BİN 225 TÜRK YURT DIŞI TATİLİ YAPTI Yurt içinde ikamet edip ocak, şubat ve mart aylarında başka ülkeleri ziyaret edenlerin sayısı 2 milyon 449 bin 225 oldu. Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amaçlı yurt dışına gidenlerin sayısı 856 bin 361, iş amaçlı seyahat edenlerin 570 bin 738, akraba ve arkadaş ziyaretine gidenlerin sayısı 499 bin 138, eğitim, staj amaçlı gidenler 47 bin 304, sağlık ve tıbbi nedenlerden gidenler 3 bin 121, hac ve dini amaçlı ziyarete gidenler 245 bin 251, alışveriş amaçlı seyahat edenler 45 bin 546 olarak kayıtlara geçti.

KİŞİSEL HARCAMA İLE YEME İÇME EN FAZLA Ocak, şubat ve mart aylarında yurt dışını ziyaret edenlerin kişi başı ortalama harcaması 727 dolar oldu. Yurt dışı seyahatine gidenlerin toplam turizm gideri ise 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Farklı ülkelere seyahat edenler 1 milyar 444 milyon 620 bin dolar kişisel harcama, 335 milyon 30 bin dolar paket tur harcaması yaptı. Harcama türlerine bakıldığında Türkler yurt dışı tatilinde, yeme içmeye 485 milyon 978 bin dolar, giyecek ve ayakkabıya 75 milyon 890 bin dolar, hediyelik eşyaya 131 milyon 829 bin dolar, halı, kilim gibi eşyalara 1 milyon 140 bin dolar harcadı.