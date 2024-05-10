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        Prof. Dr. Önol: Çok sıcak bir yaz kapıda

        AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:40
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        Prof. Dr. Önol: Çok sıcak bir yaz kapıda
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        AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, 2024 yılı Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan ayı olduğunu belirterek, önümüzdeki yaz dönemi için "Çok sıcak bir yaz kapıda. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" uyarısında bulundu.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Prof. Dr. Önol, “2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı.

        KIPKIRMIZI GEZEGEN

        Prof. Dr. Önol, ECMWF'nin mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin tahminlerini gösteren haritayı da şu şekilde paylaşmıştı:

        “Ocak ayında aşağıdaki tahmini gördüğümde biraz şok olmuştum açıkçası. Çok sıcak bir kış sonu ve bahara giriş öngörülmüştü. 3 ay için de (mayıs-haziran-temmuz) aynı öngörü devam ediyor. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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