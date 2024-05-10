Prof. Dr. Önol: Çok sıcak bir yaz kapıda

AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, 2024 yılı Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan ayı olduğunu belirterek, önümüzdeki yaz dönemi için "Çok sıcak bir yaz kapıda. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" uyarısında bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Prof. Dr. Önol, “2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı.