Balon balığı istilasına 'avcılık' tedbiri

ANTALYA'da bu yıl 9 bin 842 istilacı balon balığı avlayan 13 balıkçıya, 116 bin 300 lira ödeme yapılacak. 22 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar olan sürede yakalanan balon balıkları ve onlardan üremesi öngörülenlerle toplam 738 bin 150 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda 'avcılık' önem kazanmaya başladı. Zehriyle öldüren, balıkçıların av malzemelerine zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulama devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik 2020 yılından başlatılan teşvik uygulamasıyla 2023 yılı sonuna kadar, Türkiye genelinde 4 yılda toplam 183 bin 974 balon balığı avlandı.

20 GÜNDE 9 BİN 842 BALON BALIĞI AVLANDI Denizlerdeki yerli türlerin korunması için gerçekleştirilen istilacı balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında balıkçılara bu yıl benekli balon balığında 25 lira, diğer türlerde 10 lira ödeme yapılacak. Antalya'da bu yılki uygulamanın başlatıldığı tarih olan 22 Nisan'dan 10 Mayıs tarihine kadar il müdürlükleri tarafından 9 bin 842 balon balığı teslim alındı. Destekleme kapsamında 13 balıkçıya, 1192 benekli balon balığı adedi için 25, 8 bin 650 diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira olmak üzere 116 bin 300 lira ödeme yapılacak. Antalya'da 3 haftada 9 bin 842 balon balığının yakalanırken, onlardan üremesi öngörülenlerle toplamda 738 bin 150 istilacı türün ekosisteme girişi önlendi.

3 YILDA 14 MİLYON YENİ BİREYİN EKOSİSTEME GİRİŞİ ENGELLENDİ Balon balığında 'Lagocephalus sceleratus', 'Lagocephalus spadiceus', 'Lagocephalus suezensis', 'Lagocephalus guentheri', 'Torquigener flavimaculosus', 'Tylerius spinosissimus', 'Lagocephalus lagocephalu', 'Sphoeroides pachygaster' türlerinin sucul biyoçeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zararını azaltmak için gerçekleştirilen destekleme ile istilacı yabancı türün denizlerdeki yoğunluğu ve stoğa katılım oranının azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 2020- 2023 yıllarındaki avcılık faaliyetleriyle yakalanan her bir dişi balon balığı sayesinde yaklaşık 14 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.