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        Balon balığı istilasına 'avcılık' tedbiri

        ANTALYA'da bu yıl 9 bin 842 istilacı balon balığı avlayan 13 balıkçıya, 116 bin 300 lira ödeme yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:25
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        Balon balığı istilasına 'avcılık' tedbiri
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        ANTALYA'da bu yıl 9 bin 842 istilacı balon balığı avlayan 13 balıkçıya, 116 bin 300 lira ödeme yapılacak. 22 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar olan sürede yakalanan balon balıkları ve onlardan üremesi öngörülenlerle toplam 738 bin 150 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

        Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda 'avcılık' önem kazanmaya başladı. Zehriyle öldüren, balıkçıların av malzemelerine zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulama devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik 2020 yılından başlatılan teşvik uygulamasıyla 2023 yılı sonuna kadar, Türkiye genelinde 4 yılda toplam 183 bin 974 balon balığı avlandı.

        20 GÜNDE 9 BİN 842 BALON BALIĞI AVLANDI

        Denizlerdeki yerli türlerin korunması için gerçekleştirilen istilacı balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında balıkçılara bu yıl benekli balon balığında 25 lira, diğer türlerde 10 lira ödeme yapılacak. Antalya'da bu yılki uygulamanın başlatıldığı tarih olan 22 Nisan'dan 10 Mayıs tarihine kadar il müdürlükleri tarafından 9 bin 842 balon balığı teslim alındı. Destekleme kapsamında 13 balıkçıya, 1192 benekli balon balığı adedi için 25, 8 bin 650 diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira olmak üzere 116 bin 300 lira ödeme yapılacak. Antalya'da 3 haftada 9 bin 842 balon balığının yakalanırken, onlardan üremesi öngörülenlerle toplamda 738 bin 150 istilacı türün ekosisteme girişi önlendi.

        3 YILDA 14 MİLYON YENİ BİREYİN EKOSİSTEME GİRİŞİ ENGELLENDİ

        Balon balığında 'Lagocephalus sceleratus', 'Lagocephalus spadiceus', 'Lagocephalus suezensis', 'Lagocephalus guentheri', 'Torquigener flavimaculosus', 'Tylerius spinosissimus', 'Lagocephalus lagocephalu', 'Sphoeroides pachygaster' türlerinin sucul biyoçeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zararını azaltmak için gerçekleştirilen destekleme ile istilacı yabancı türün denizlerdeki yoğunluğu ve stoğa katılım oranının azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 2020- 2023 yıllarındaki avcılık faaliyetleriyle yakalanan her bir dişi balon balığı sayesinde yaklaşık 14 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

        YILLARA GÖRE AVLANAN BALIK SAYISI

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 Faaliyet Raporu'ndaki Avlanan ve Ekosisteme Girişi Engellenen Balon Balığı Sayıları verisi ise şöyle:

        "2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2020-2023 yıllarında toplamda 183 bin 974 balon balığı avlandı, 13 milyon 798 bin 50 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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