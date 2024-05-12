Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kemer'in yüksek kesimlerine kar yağdı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

        Antalya’da iki gündür düşen hava sıcaklıkları beraberinde yüksek zirvelerde kar yağışını da getirdi. Kemer ilçesinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük teleferiğinin de bulunduğu Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik zirvesine öğle saatlerinde yağmur yağdı. Saat 15.00 civarında ise kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfır dereye kadar düştüğü belirtilen zirvede kar yağışı yaklaşık 15 dakika kadar sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları için Antalya'ya...
        "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları için Antalya'ya...
        Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası düzen...
        Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası düzen...
        Serik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Serik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Alanya'da baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklunun cesedi bulundu
        Alanya'da baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklunun cesedi bulundu
        Dim Barajı'na atlayan Rus, yaşamını yitirdi
        Dim Barajı'na atlayan Rus, yaşamını yitirdi
        Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı
        Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı