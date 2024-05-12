Alanyaspor - Beşiktaş: 1-1

54’üncü dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı taç atışında topla buluşan Oğuz Aydın’ın ceza sahası içerisine kat ederek yaptığı vuruşta topu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

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