Alanyaspor - Beşiktaş: 1-1
STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan NarinçALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk.
STAT:Alanya Oba
HAKEMLER: Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Narinç
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 73 Janvier), Aliti, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 74 Lima), Richard (Dk. 87 Novais), Oğuz Aydın, Eduardo (Dk. 61 Ahmed Hassan), Augusto, Hwang (Dk. 64 Efecan Karaca)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Sanuç, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 74 Demir Ege Tıknaz), Gedson (Dk. 86 Fahri Kerem Ay), Onur Bulut (Dk. 85 Azad Demir), Muçi, Muleka (Dk. 64 Serkan Emrecan Terzi), Cenk Tosun (Dk. 85 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
GOLLER: Dk. 79 Ahmed Hassan (Alanyaspor)- Dk. 61 Muleka (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Ahmed Hassan (Alanyaspor)- Gedson, Muçi, Fahri Kerem Ay (Beşiktaş)
Süper Lig’in 36’ncı haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
24’üncü dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta Masuaku’nun şutu üst direkten dışarı gitti.
29’uncu dakikada Alanyaspor’un merkezden gelişen atağında Eduardo’nun pasıyla topla buluşan Hwang’ın vuruşunu kaleci Mert Günok kornere gönderdi.
38’inci dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın’ın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topa gelişine vuran Hwang’ın vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
54’üncü dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı taç atışında topla buluşan Oğuz Aydın’ın ceza sahası içerisine kat ederek yaptığı vuruşta topu kaleci Mert Günok kornere çeldi.
61’inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattaki Onur Bulut’un arka direğe yaptığı ortaya yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1
79’uncu dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahası içerisine kat ederek topu Ahmed Hassan’a gönderdi. Ahmed Hassan gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-1
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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