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        'Uzay' temalı kum heykeller sezonu açıldı

        ANTALYA'nın önemli kültürel ve sanatsal etkinliklerinden 'Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali', Lara sahilinde 2024 sezonuna, 'Uzay Macerası' temasıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:35
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        'Uzay' temalı kum heykeller sezonu açıldı
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        ANTALYA'nın önemli kültürel ve sanatsal etkinliklerinden 'Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali', Lara sahilinde 2024 sezonuna, 'Uzay Macerası' temasıyla başladı. Festival alanında, 10 bin ton nehir kumuyla yapılan 200 eser bulunuyor.

        Kentin dünyaca ünlü Lara sahilinde yaklaşık 7 bin metrekare alanda, her yıl farklı temayla dünyanın birçok ülkesinden profesyonel kum heykel sanatçısı tarafından yapılan kum heykel eserlerin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Uzay Macerası' temasıyla açıldı. 10 bin ton nehir kumu kullanılıp 25 kum heykel sanatçısı tarafından yapılan uzay temalı 200 kum heykel, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

        Festival koordinatörü Cem Karaca, son yıllarda etkinliği 12 ay açık hale getirdiklerini belirterek, "Bu sene sadece şöyle bir değişiklik yaptık. Her sene nisan ayında heykel yapımları 20 gün sürüyordu. Bu seneden itibaren ziyaretçilerimizden de gelen talepleri göz önünde bulundurarak heykel yapımını 15 Mayıs'ta başlattık. Haziran ayının sonuna kadar devam ettireceğiz. Burada kısmi bölümleri yıkarak yeni heykeller yapacağız. Ziyaretçilerimiz diğer bütün heykelleri görecek, aynı zamanda heykel yapımına da tanıklık edecek" dedi.

        Ziyaretçilerin bir taraftan kum heykelleri gezerken, diğer yandan sanatçıların çalışmasını canlı izleme fırsatı bulacağını anlatan Karaca, "Uzay macerası temasını, geçen sene başlatmıştık ve çok beğenildi. Normal şartlarda, belli dönemlerde temalarımızı değiştiriyoruz. Ancak gördüğü talebe bağlı olarak temayı yine uzay macerası olarak devam ettirme kararı aldık" diye konuştu.

        Alanda 200'e yakın irili ufaklı heykel bulunduğunu belirten Karaca, "Bazılarını bu sene 15 Mayıs'tan itibaren yıkıp yeniden farklı uzay temasıyla dönüştüreceğiz. Aynı zamanda uzaya gönderilen ve tarihte bir özelliği olan roketlerle ilgili özel bir bölüm açtık. Bu roketleri de izleyebilecekler. Mesela Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda ilk uzaya giden V-2 roketinden başlayıp, Ariane 5'e kadar bu roketleri de görebilme fırsatı var" ifadelerini kullandı.

        100 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

        Festivalin, son dönemde, Antalya'nın en önemli kültür, sanat ve turistik çekim alanlarından biri olduğunu dile getiren Karaca, "Bir kültür sanat etkinliği olarak insanların böyle ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor. Yabancı ziyaretçi yoğunluğu fazla olmakla birlikte Türk ziyaretçilerimiz de çok ilgi gösteriyor. Bizim yıllık ziyaretçi sayımız ortalama 100 bin civarında. Rakamlar gayet güzel, sevindirici. 2024 yılında daha fazla ziyaretçi alacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

        TELESKOPLA UZAY GÖZLEMİ

        Kum heykel eserlerinin gezilmesinin yanında farklı etkinlikler düzenlendiğinden de bahseden Karaca, "Ziyaretçilerimize ücretsiz, özellikle akşamları çok güçlü teleskoplarla Satürn, Jüpiter ve Ay'ı izleme fırsatı sunuyoruz. Çocuklar için oluşturduğumuz özel bir alan var, sihirli kum kale. Burada miniklere hayatlarında ilk defa bir heykel yapabilme fırsatı sunuyoruz. Kinetik kum ve modelaj kalemleriyle 1 saat süren temel eğitimle minikler ilk üç boyutlu sanat eserlerini ortaya koyabiliyor. Star Gate filmine ilişkin bir heykeli video mapping tekniğiyle hareketlendirdik. Gece gelen ziyaretçilerimiz festival alanında heykelleri rengarenk bir ambiyansla görme fırsatı buluyor" diye konuştu.

        SERGİLENEN HEYKELLER

        Alandaki uzay temalı eserlerden bazıları şöyle:

        Star Trek, Star Gate, Star Wars, Darth Vader, Yoda, Baby Yoda, Mandalorian, Leonardo Da Vinci, Laika, Galileo Galilei, V2 Rocket, Vostok 3 KA Rocket, Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Mars Medeniyeti, Satürn Rocket, Ariane Rocket, E.T, Space X Dragon 2 Kapsülü, Elon Musk, Galata Kulesi, Hezarfen Ahmed Çelebi, First Step, Solaris, Ikarus, Fifth Element, Zeplin, UFO, Discovery, Challenger, Keops Piramidi, Sphinx, Roketler Sergisi, Guardian of the Galaxies, Paul, Interstellar, Prometheus, Güneş Sistemi, Voyager, Apollo Uzay Kapsülü, Avatar, Soul of the Universe.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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