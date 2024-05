'Uzay' temalı kum heykeller sezonu açıldı

ANTALYA'nın önemli kültürel ve sanatsal etkinliklerinden 'Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali', Lara sahilinde 2024 sezonuna, 'Uzay Macerası' temasıyla başladı. Festival alanında, 10 bin ton nehir kumuyla yapılan 200 eser bulunuyor.

Kentin dünyaca ünlü Lara sahilinde yaklaşık 7 bin metrekare alanda, her yıl farklı temayla dünyanın birçok ülkesinden profesyonel kum heykel sanatçısı tarafından yapılan kum heykel eserlerin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Uzay Macerası' temasıyla açıldı. 10 bin ton nehir kumu kullanılıp 25 kum heykel sanatçısı tarafından yapılan uzay temalı 200 kum heykel, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

SERGİLENEN HEYKELLER

Alandaki uzay temalı eserlerden bazıları şöyle:

Star Trek, Star Gate, Star Wars, Darth Vader, Yoda, Baby Yoda, Mandalorian, Leonardo Da Vinci, Laika, Galileo Galilei, V2 Rocket, Vostok 3 KA Rocket, Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Mars Medeniyeti, Satürn Rocket, Ariane Rocket, E.T, Space X Dragon 2 Kapsülü, Elon Musk, Galata Kulesi, Hezarfen Ahmed Çelebi, First Step, Solaris, Ikarus, Fifth Element, Zeplin, UFO, Discovery, Challenger, Keops Piramidi, Sphinx, Roketler Sergisi, Guardian of the Galaxies, Paul, Interstellar, Prometheus, Güneş Sistemi, Voyager, Apollo Uzay Kapsülü, Avatar, Soul of the Universe.