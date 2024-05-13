Alman turizmine 1 ay futbol molası

BU yıl rekor düzeyde turist beklenen Almanya'da, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle Almanların bir bölümü tatilini şampiyona sonrasına erteliyor. Şampiyona döneminde gelemeyecek Almanların temmuz ortasından itibaren Türkiye ve Antalya'ya akını bekleniyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da başlayıp 14 Temmuz'a kadar sürecek. Almanya'da şampiyona nedeniyle şimdiden otellerde doluluk yaşanırken, bu yıl rekor düzeyde turist bekleyen Antalya ve Türkiye'ye Alman turist girişinde, şampiyona nedeniyle 1 aylık düşüş bekleniyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 ülkenin katılımıyla 22 günde 51 maçın oynanacağı şampiyonada özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Münih şehirlerinin futbolla şenleneceğini söyledi. Turnuvayı 650 bini yurt dışından olmak üzere 2,7 milyon taraftarın tribünde, 7 milyon kişinin ise şehirlerin birçok alanlarına kurulacak dev ekranlarda izleyeceğini kaydeden Yavuz, UEFA'nın 250 milyar dolarlık katkı öngördüğünü dile getirdi.

Turnuvanın turizme yüzde 4 ilave katkı sağlayacağını tahmin ettiğini belirten Yavuz, "Özellikle maçların yapılacağı şehirlerde oteller en iyi haziran-temmuz doluluğunu bekliyor. Leipzig'deki 18 otelin hepsi aylar öncesinden doldu bile. 6 maçın oynanacağı Berlin, 100 etkinlikle futbol şampiyonasını tanıtım şenliğine dönüştürmeyi planlıyor. Şehrin simgesi Brandenburger kapısını dev bir futbol kalesine çevirerek etrafını 24 bin metrekarelik suni çimle kaplayacaklar. Hollanda, Avusturya, Hırvatistan ve İspanya, maçlarını Berlin'de oynayacak" dedi.