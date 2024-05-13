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        40 metrelik falezlerden indirilen kadın: Bırakın beni, yanlış yapıyorsunuz

        ANTALYA'da 40 metrelik falezlerin üzerine çıkan Rabia T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:40
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        40 metrelik falezlerden indirilen kadın: Bırakın beni, yanlış yapıyorsunuz
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        ANTALYA'da 40 metrelik falezlerin üzerine çıkan Rabia T. (26), polis tarafından güvenli bölgeye alındı. Rabia T., polise "Bırakın beni yanlış yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

        Olay, saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Bir kadının 40 metrelik falezlerin uç kısmında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, falezlerin uç kısmında oturan Rabia T.'yi ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşa rağmen sonuç alamayan ekipler, olay yerine müzakereci polis istedi. Bu sırada Rabia T., falezlerin uç kısmında ayağa kalkıp yürümeye başladı. Kadın itfaiye eri, uzun süre Rabia T.'yi ikna için çaba harcadı ancak sonuç alamadı. Bölgeye gelen müzakereci polis, kısa sürede Rabia T.'yi bulunduğu yerden güvenli bölgeye çekti. Koluna giren polislerin ekip aracına götürdüğü Rabia T., "Bırakın beni, yanlış yapıyorsunuz. Beni zorla götüremezsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz" dedi.

        Ekipler, Rabia T.'yi önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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