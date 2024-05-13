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        Antalya'da orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDAAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:59
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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