Antalya'da orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINDA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman yandı.
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