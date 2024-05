Efe Can, motosiklet kazasından sonra yatağa bağımlı hale geldi

ANTALYA'da lise öğrencisi Efe Can Deligözoğlu (16), geçirdiği motosiklet kazasının ardından omuriliğinin zedelenmesiyle yatağa bağımlı hale geldi. Kaburgaları kırılan, trakeostomi tüpü ile nefes alan gencin bakımını ise annesi Sahra Bedregehy (50) üstleniyor. Bedregehy, çocuğunun bakımlarını artık sağlayamadığını, tedavisi evde yapıldığı takdirde durumunun günden güne kötüye gittiğini anlattı.

Antalya'da, yaklaşık 8 ay önce motosikletiyle otomobile çarpan ve omuriliği zedelenen Efe Can Deligözoğlu, kazanın ardından yatağa bağımlı hale geldi. Kazada boynu ve kaburgaları kırılan, beyin kanaması geçiren Efe Can'ın boynuna 4 adet platin takıldı. Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan Efe Can, kazadan sonra okulunu bırakmak zorunda kaldı. Efe Can, kırılan kemikleri ciğerlerine battığı için boğazına takılan trakeostomi tüpü ile nefes alıyor. Bacakları tutmayan Efe Can'ın, bakımını ise eşinden boşanan İran uyruklu annesi Sahra Bedregehy yapıyor. Oğluyla kiraladıkları dairede yaşayan Sahra Bedregehy, geçimini pazarda un ve mısır satarak sağlıyor.

Hem pazara çıkıp hem de yatağa bağımlı olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamayan oğluna bakmak durumunda kaldığını anlatan Bedregehy, pazara da her zaman çıkamadığı için maddi zorluk yaşadığını söyledi. Oğlunun hastanede yatarak tedavi gördüğü takdirde zamanla iyileşeceğine inandığını belirten Bedregehy, Efe Can'ın durumunun günden güne kötüye gittiğini, hastalıklarına her gün bir yenisinin eklendiğini dile getirdi. 'MISIR SATIYORUM, UN SATIYORUM ÇOCUĞA BAKMAYA ÇALIŞIYORUM' Sahra Bedregehy, "8 ay önce motor kazası yaptı. 4 ay yoğun bakımda yattı. Boynundaki kemiklerin tamamı kırıldı ve beyin kanaması geçirdi. Şu an nefes alabilmesi için boğazı delik. Ciğerleri sıkıştırıyor kırılan kemikleri, mecburen boğazını deldiler. Yetişmeye çalışıyorum, hem çalışıyorum hem de dışarıda mısır satıyorum, un satıyorum. Çocuğa bakmaya çalışıyorum. Çocuğun tedavisini maalesef yapamıyorum" dedi.