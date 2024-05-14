Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Efe Can, motosiklet kazasından sonra yatağa bağımlı hale geldi

        ANTALYA'da lise öğrencisi Efe Can Deligözoğlu (16), geçirdiği motosiklet kazasının ardından omuriliğinin zedelenmesiyle yatağa bağımlı hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efe Can, motosiklet kazasından sonra yatağa bağımlı hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da lise öğrencisi Efe Can Deligözoğlu (16), geçirdiği motosiklet kazasının ardından omuriliğinin zedelenmesiyle yatağa bağımlı hale geldi. Kaburgaları kırılan, trakeostomi tüpü ile nefes alan gencin bakımını ise annesi Sahra Bedregehy (50) üstleniyor. Bedregehy, çocuğunun bakımlarını artık sağlayamadığını, tedavisi evde yapıldığı takdirde durumunun günden güne kötüye gittiğini anlattı.

        Antalya'da, yaklaşık 8 ay önce motosikletiyle otomobile çarpan ve omuriliği zedelenen Efe Can Deligözoğlu, kazanın ardından yatağa bağımlı hale geldi. Kazada boynu ve kaburgaları kırılan, beyin kanaması geçiren Efe Can'ın boynuna 4 adet platin takıldı. Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan Efe Can, kazadan sonra okulunu bırakmak zorunda kaldı. Efe Can, kırılan kemikleri ciğerlerine battığı için boğazına takılan trakeostomi tüpü ile nefes alıyor. Bacakları tutmayan Efe Can'ın, bakımını ise eşinden boşanan İran uyruklu annesi Sahra Bedregehy yapıyor. Oğluyla kiraladıkları dairede yaşayan Sahra Bedregehy, geçimini pazarda un ve mısır satarak sağlıyor.

        Hem pazara çıkıp hem de yatağa bağımlı olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamayan oğluna bakmak durumunda kaldığını anlatan Bedregehy, pazara da her zaman çıkamadığı için maddi zorluk yaşadığını söyledi. Oğlunun hastanede yatarak tedavi gördüğü takdirde zamanla iyileşeceğine inandığını belirten Bedregehy, Efe Can'ın durumunun günden güne kötüye gittiğini, hastalıklarına her gün bir yenisinin eklendiğini dile getirdi.

        'MISIR SATIYORUM, UN SATIYORUM ÇOCUĞA BAKMAYA ÇALIŞIYORUM'

        Sahra Bedregehy, "8 ay önce motor kazası yaptı. 4 ay yoğun bakımda yattı. Boynundaki kemiklerin tamamı kırıldı ve beyin kanaması geçirdi. Şu an nefes alabilmesi için boğazı delik. Ciğerleri sıkıştırıyor kırılan kemikleri, mecburen boğazını deldiler. Yetişmeye çalışıyorum, hem çalışıyorum hem de dışarıda mısır satıyorum, un satıyorum. Çocuğa bakmaya çalışıyorum. Çocuğun tedavisini maalesef yapamıyorum" dedi.

        'EVDE TEDAVİ OLAMIYOR'

        Gözyaşı dökerek yardım isteyen anne Bedregehy, "Evde tedavi olamıyor. Hastaneye gitmesi gerekiyor. 2 ay oldu bu çocuk enfeksiyon kaptı ve ayağı görüldüğü gibi şiş. Kusma var, ateş var, bir şey yiyemiyor. Devamlı terliyor çocuk. 2 ay önce ameliyat olması gerekiyordu ama maalesef olamadı, enfeksiyon kaptı. Lütfen bu çocuğa yardım edin, bu çocuk daha 16 yaşında. Uzun bir ömrü olması gerekiyor. Çocuğum iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Bu çocuk günden güne kötüye gidiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

        Benzer Haberler

        Emekliliği iptal edilip, 9 aylık maaşı geri istendi
        Emekliliği iptal edilip, 9 aylık maaşı geri istendi
        32 yıl önce kaybolan kızını arayan baba DHA'ya konuştu
        32 yıl önce kaybolan kızını arayan baba DHA'ya konuştu
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun ilk etabı tamamlandı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun ilk etabı tamamlandı
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendi...
        ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendi...
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını