ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda kadın ve erkek toplam 336 takımda 1739 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden takımların mücadele ettiği şampiyonada pazar günü yapılan kura çekiminin ardında dün ve bugün 27'si kadınlardan olmak üzere toplam 62 ayrı grupta karşılaşmalar oynandı. Şampiyona 18 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.