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        7 aydır kayıp Nihal, telefonunun en son sinyal verdiği yerde 100 polis ve kadavra köpeğiyle arandı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 7 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede, 100 polis ve kadavra köpeğiyle arama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:25
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        7 aydır kayıp Nihal, telefonunun en son sinyal verdiği yerde 100 polis ve kadavra köpeğiyle arandı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 7 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede, 100 polis ve kadavra köpeğiyle arama yapıldı.

        Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de sosyal medyadan Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık (25) ile tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

        Geçen yıl 9 Ekim'de ise Mehmet Basık, Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi Nihal Babayiğit'i ararken, bu yıl 1 Mayıs'ta dayı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.

        AİLESİ POLİSE BAŞVURDU

        Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettikleri gerekçesiyle polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen ve konum içeren mesaj üzerine polis ekipleri, Serik Millet Bahçesi'nde kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama yaptı ancak Nihal Babayiğit'in izine ulaşılamadı.

        Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün de Nihal Babayiğit'in cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede arama yaptı. Serik'te Eminceler ile Belek mahalleleri arasındaki arazide ve Acısu Deresi kenarında 100 polis, kadavra köpeği 'Obert' ve dronla aranan Babayiğit'in izine rastlanmadı. Aramaların süreceği belirtildi.

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