Yanan evdeki babası ve kediyi kurtardı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Ali Eroğlu (85) ile kedisi 'Kömür'ü, oğlu Veli Eroğlu (41) kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katında Ali Eroğlu'na ait dairenin mutfak kısmında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına kalan Ali Eroğlu ve kedisi 'Kömür', oğlu Veli Eroğlu tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmının tamamen yandığı yangında Ali Eroğlu ve kedisi herhangi bir zarar görmedi.