Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yanan evdeki babası ve kediyi kurtardı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Ali Eroğlu (85) ile kedisi 'Kömür'ü, oğlu Veli Eroğlu (41) kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanan evdeki babası ve kediyi kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Ali Eroğlu (85) ile kedisi 'Kömür'ü, oğlu Veli Eroğlu (41) kurtardı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katında Ali Eroğlu'na ait dairenin mutfak kısmında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına kalan Ali Eroğlu ve kedisi 'Kömür', oğlu Veli Eroğlu tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmının tamamen yandığı yangında Ali Eroğlu ve kedisi herhangi bir zarar görmedi.

        Veli Eroğlu, iş yerinden eve geldiği sırada yangından haberdar olup, babası ve kedisini dışarı çıkardığını belirterek, "İşten gelmiştim. Babam içerideydi, baktım evden duman çıkıyor. Babamı kurtarıp dışarı çıkardım. İtfaiye müdahale etti. Babam Alzheimer hastası. O sırada evde yalnızdı. Dışarıya çıkamamış. Hemen eve girdim zehirlenmeden, başına bir şey gelmeden kurtardım. O sırada kedi de camın önündeydi. Onu da kurtardım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı adamı oğl...
        Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı adamı oğl...
        7 aydır kayıp Nihal, telefonunun en son sinyal verdiği yerde 100 polis ve k...
        7 aydır kayıp Nihal, telefonunun en son sinyal verdiği yerde 100 polis ve k...
        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor
        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor
        Antalya'da üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan zanlı tutukland...
        Antalya'da üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan zanlı tutukland...
        Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı
        Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı
        Antalya DOB sanatçıları "Fuaye Sohbetleri"nde deneyimlerini paylaştı
        Antalya DOB sanatçıları "Fuaye Sohbetleri"nde deneyimlerini paylaştı