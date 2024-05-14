Yanan evdeki babası ve kediyi kurtardı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Ali Eroğlu (85) ile kedisi 'Kömür'ü, oğlu Veli Eroğlu (41) kurtardı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Ali Eroğlu (85) ile kedisi 'Kömür'ü, oğlu Veli Eroğlu (41) kurtardı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katında Ali Eroğlu'na ait dairenin mutfak kısmında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına kalan Ali Eroğlu ve kedisi 'Kömür', oğlu Veli Eroğlu tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmının tamamen yandığı yangında Ali Eroğlu ve kedisi herhangi bir zarar görmedi.
Veli Eroğlu, iş yerinden eve geldiği sırada yangından haberdar olup, babası ve kedisini dışarı çıkardığını belirterek, "İşten gelmiştim. Babam içerideydi, baktım evden duman çıkıyor. Babamı kurtarıp dışarı çıkardım. İtfaiye müdahale etti. Babam Alzheimer hastası. O sırada evde yalnızdı. Dışarıya çıkamamış. Hemen eve girdim zehirlenmeden, başına bir şey gelmeden kurtardım. O sırada kedi de camın önündeydi. Onu da kurtardım" dedi.
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