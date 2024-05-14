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        Başkan Kocagöz, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

        ANTALYA'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin hazırlanan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenen iddianame, 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:20
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        Başkan Kocagöz, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
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        ANTALYA'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin hazırlanan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenen iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 11 Haziran'da başlanacak.

        ​Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz’ün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi. Kocagöz’ün avukatları, tutukluluğa tekrar itiraz için bilirkişi raporunu bekledi. Bilirkişi raporunun dosyaya eklenmesinin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere, 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, 12 şüphelinin, 'Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        '7'Sİ ASLİ, 5'İ TALİ KUSURLU'

        İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip Kemal Bahadır, Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi Kaplan'ın asli kusurlu; Orhan Karaoğlan, Kazım Kılıç, Hüseyin Ay, Özgür Ermiş ve Aziz Azizoğlu'nun tali kusurlu olduğunun kabul edilmesi istendi. Savcılık, şüphelilerin 27'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

        İddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 sanığın yargılanmasına 11 Haziran'da başlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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