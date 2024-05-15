Polis, evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakaladı

ANTALYA'da sosyal medyadan uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 25 adrese baskın düzenlendi. Aranan şüphelilerden M.S.O. ve P.O. evde bulunamadı. Polisin telefonla arattığı kardeşlerinin "İşe gideceğiz, çabuk gelin" demesiyle evlerinin sokağına taksiyle gelen ikili, gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sırada gazetecilere dönerek, "Çekin çekin, rahat çekin, iyi seyirler" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satışı ve temini yaptığı belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabahın ilk ışıklarıyla Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 25 adrese 450 personelle gerçekleştirilen operasyona havadan polis helikopteriyle de destek verildi. İki aylık takip ve ihbarları değerlendiren ekipler, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki adrese özel harekat polisleriyle operasyon yaptı. Önlem alıp binaya giren ekipler, kapının açılmasıyla da eve girdi. Uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle aranan M.S.O. ve P.O., adreste bulunamadı.