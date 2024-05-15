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        Polis, evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakaladı

        ANTALYA'da sosyal medyadan uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 25 adrese baskın düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:10
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        Polis, evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakaladı
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        ANTALYA'da sosyal medyadan uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 25 adrese baskın düzenlendi. Aranan şüphelilerden M.S.O. ve P.O. evde bulunamadı. Polisin telefonla arattığı kardeşlerinin "İşe gideceğiz, çabuk gelin" demesiyle evlerinin sokağına taksiyle gelen ikili, gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sırada gazetecilere dönerek, "Çekin çekin, rahat çekin, iyi seyirler" dedi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satışı ve temini yaptığı belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabahın ilk ışıklarıyla Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 25 adrese 450 personelle gerçekleştirilen operasyona havadan polis helikopteriyle de destek verildi. İki aylık takip ve ihbarları değerlendiren ekipler, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki adrese özel harekat polisleriyle operasyon yaptı. Önlem alıp binaya giren ekipler, kapının açılmasıyla da eve girdi. Uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle aranan M.S.O. ve P.O., adreste bulunamadı.

        TAKSİDEN İNMEDİLER

        Ekipler, evi arama köpeği Maya ile aradı. Şüpheliler evde bulunamayınca, polisin isteğiyle, kardeşleri cep telefonuyla aradı. Telefona cevap veren ikiliye kardeşleri, "İşe gideceğiz, taksiye binin çabuk eve gelin" dedi. Bu sırada sokak başında sivil kıyafetli bir polis, gelecek taksiyi bekledi. Aynı ilçedeki Zafer Mahallesi'nden taksiye binip evin olduğu sokağa gelen ikili, binanın önündeki ekipleri görünce sokağın başında bekledi ve taksiden inmedi. Sonrasında ise aynı noktada sivil olarak bekleyen polis, ikiliyi taksiden indirip arama yapılan eve götürdü. Evdeki incelemenin ardından şüpheliler M.S.O. ve P.O. gözaltına alınıp ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis aracına götürülen ikili, gazetecilere dönerek, "Çekin çekin rahat çekin, iyi seyirler" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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