Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu
SALON:AntalyaHAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)JAPONYA: Yamada, Iwasaki, Nishida, Watanabe, Ishikawa, Hayashi, Araki, Airi, Wada, Seki, Kurogo, Inoue, Koga (Kojima) TÜRKİYE: Cansu Özbay, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Melissa Vargas, Aslı Kalaç, Tuğba İvegin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Ayça Aykaç (Simge Aköz) SETLER: 25-23, 25-21, 23-25, 20-25, 15-11SÜRE: 124 dakika (27' 28' 26' 28' 15')A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
SALON:Antalya
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
JAPONYA: Yamada, Iwasaki, Nishida, Watanabe, Ishikawa, Hayashi, Araki, Airi, Wada, Seki, Kurogo, Inoue, Koga (Kojima)
TÜRKİYE: Cansu Özbay, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Melissa Vargas, Aslı Kalaç, Tuğba İvegin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Ayça Aykaç (Simge Aköz)
SETLER: 25-23, 25-21, 23-25, 20-25, 15-11
SÜRE: 124 dakika (27' 28' 26' 28' 15')
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Seyirciler Antalya Spor Salonu’nun tamamını doldurarak ay-yıldızlı ekibe karşılaşma boyunca destek oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-23 geride tamamladı. İkinci sete geride başlayan Filenin Sultanları karşılaşmada ilk defa 8 sayı farkla geriye düştü. Oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmaya tekrar ortak olan milli takım ikinci seti de 25-21 geride tamamladı.
Üçüncü sete hızlı başlayan ay-yıldızlılar mücadeleyi bir süre önde götürdü. Eşitliğin uzun süre sürdüğü seti milli takım 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sete çok hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı karşılaşmada ilk defa farkı 10 sayıya kadar çıkartarak üstünlüğü set boyunca korudu. Seyircinin de desteğiyle milli takım seti 25-20 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.
Karşılaşmanın karar seti ise heyecan dolu başladı. Milli takımın farkı 3’e çıkarmasıyla Japonya mola aldı. Ay yıldızlılar beşinci seti 15-11, maçı 3-2 kaybetti.
Bu karşılaşma ile Voleybol Miletler Ligi’nin Antalya’daki ilk haftasının ikinci gün maçları tamamlandı. Filenin sultanları ikinci maçında yarın akşam saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.
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