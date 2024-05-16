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        Antalya FashionWeek için geri sayım başladı

        ANTALYA'da EMY Organizasyon & Ajans tarafından 29-30 Mayıs tarihlerinde bu yıl yedincisi düzenlenecek Antalya Moda Haftası- FashionWeek'te, Hotel Su'da Türk ve yabancı ünlü tasarımcılar ile Antalyalı modaseverler buluşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:50
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        Antalya FashionWeek için geri sayım başladı
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        ANTALYA'da EMY Organizasyon & Ajans tarafından 29-30 Mayıs tarihlerinde bu yıl yedincisi düzenlenecek Antalya Moda Haftası- FashionWeek'te, Hotel Su'da Türk ve yabancı ünlü tasarımcılar ile Antalyalı modaseverler buluşacak.

        Türk tasarımcılar Çiğdem Akın, Gökhan Yavaş, Haktan Bucke ve Rus tasarımcılar Kristina Kibovskaya, Solangel by Irena Soprano'nun katılacağı moda haftasında özel kreasyonlarıyla yer alacak. Haktan Bucke iki tarzda iki farklı koleksiyon ile Brand Of H ve Haktan Bucke ile Antalyalı modaseverlerle buluşacak. Kristina Kibovskaya'nın tüm ekibi ve mankenleriyle yaklaşık 120 kişi Rusya'dan Antalya FashionWeek için gelecek. Şarkıcı Anna Sklyar, Kristina Kibovskaya defilesinde şarkı söyleyecek. 40 manken Antalya FashionWeek'de Emo Optik güneş gözlüklerini tanıtacak. Markanın 2024 yaz koleksiyonu modaseverlerle buluşacak.

        Antalya FashionWeek'in müzikleri Serhat Erdem tarafından hazırlandı. Saç tasarımları Tarık Uludağ, makyaj tasarımları Sevil Bıyık tarafından hazırlanacak, gecenin sunuculuğunu ise Merve Akıncı üstlenecek.

        Antalya FashionWeek'de fuaye alanında yeni çıkan, yeni üretilen ürünler modaseverlerin beğenisine sunulacak. Antalyalılar Gigi Laboratories ürünlerini deneme imkanı bulacak. Kosifler Oto Antalya moda haftası boyunca yeni elektirikli 'MINI'yi tanıtacak, davetliler test sürüşü yapabilecek.

        MODA DÜNYASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

        AFW'nin uluslararası marka danışmanı Ümit Temurçin, bu yıl Moskova FashionWeek ile çok özel bir işbirliğine imza attı. Rusya'nın en başarılı tasarımcılarından Solangel, bu sezon AFW'de heyecan yaratacak koleksiyonu ile AFW'nin ilk gününün kapanış defilesinde moda tutkunlarıyla buluşacak. Ümit Temurçin, "Bu yıl AFW olarak Irena Soprano'yu podyumumuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği kapsamında önümüzdeki yıl bir Türk tasarımcı, Moskova'da koleksiyonunu sergileyecek. Antalya FashionWeek ve Moskova FashionWeek işbirliğinin her yıl katlanarak ülke ihracatımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

        Ümit Temurçin, Antalya FashionWeek deneyimlerini dijital platformlarda izleyicilere de sunacak. AFW Talks sohbetleri kapsamında kendi sektörünün öncüleri Hande Özbek, Müzeyyen Zen, Ruslan Osmanlı ve Gamze Çetin ile bu yılın modasını konuşacaklar.

        Organizatör & Koreograf Eda Meltem Yılmaz, 7 yıldır şehrin tek ve Türkiye'nin en büyük moda organizasyonu olan Antalya Moda Haftası'yla ilgili şunları söyledi;

        “Tam yedi yıldır şehrimize moda rüzgarları estiren, sektörü canlandıran ve devamlılığını sağlayan bu büyük organizasyona imza atmaktan gurur duyuyorum. Antalya FashionWeek'i Emy Organizasyon & Ajans olarak biz düzenliyoruz. Her yıl yurt dışından, İstanbul'dan ve Antalya'dan moda tasarımcıları, moda severleri ve katılımcı markaları ağırlıyoruz. Turizmin başkenti Antalyamızın, modanın başkenti olarak da anılması bizlere onur veriyor. Tüm yılı şehrimize daha iyi bir organizasyon sunmak için var gücümüzle çalışarak geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz. Bu yolda bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl şehrimizi çok daha sürprizli, ses getiren ve moda dünyasına damga vuracak Antalya FashionWeek'in beklediğini de söylemeliyim. Tüm modaseverleri bekliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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