Antalya FashionWeek için geri sayım başladı

ANTALYA'da EMY Organizasyon & Ajans tarafından 29-30 Mayıs tarihlerinde bu yıl yedincisi düzenlenecek Antalya Moda Haftası- FashionWeek'te, Hotel Su'da Türk ve yabancı ünlü tasarımcılar ile Antalyalı modaseverler buluşacak.

Türk tasarımcılar Çiğdem Akın, Gökhan Yavaş, Haktan Bucke ve Rus tasarımcılar Kristina Kibovskaya, Solangel by Irena Soprano'nun katılacağı moda haftasında özel kreasyonlarıyla yer alacak. Haktan Bucke iki tarzda iki farklı koleksiyon ile Brand Of H ve Haktan Bucke ile Antalyalı modaseverlerle buluşacak. Kristina Kibovskaya'nın tüm ekibi ve mankenleriyle yaklaşık 120 kişi Rusya'dan Antalya FashionWeek için gelecek. Şarkıcı Anna Sklyar, Kristina Kibovskaya defilesinde şarkı söyleyecek. 40 manken Antalya FashionWeek'de Emo Optik güneş gözlüklerini tanıtacak. Markanın 2024 yaz koleksiyonu modaseverlerle buluşacak.

Antalya FashionWeek'in müzikleri Serhat Erdem tarafından hazırlandı. Saç tasarımları Tarık Uludağ, makyaj tasarımları Sevil Bıyık tarafından hazırlanacak, gecenin sunuculuğunu ise Merve Akıncı üstlenecek. Antalya FashionWeek'de fuaye alanında yeni çıkan, yeni üretilen ürünler modaseverlerin beğenisine sunulacak. Antalyalılar Gigi Laboratories ürünlerini deneme imkanı bulacak. Kosifler Oto Antalya moda haftası boyunca yeni elektirikli 'MINI'yi tanıtacak, davetliler test sürüşü yapabilecek. MODA DÜNYASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

AFW'nin uluslararası marka danışmanı Ümit Temurçin, bu yıl Moskova FashionWeek ile çok özel bir işbirliğine imza attı. Rusya'nın en başarılı tasarımcılarından Solangel, bu sezon AFW'de heyecan yaratacak koleksiyonu ile AFW'nin ilk gününün kapanış defilesinde moda tutkunlarıyla buluşacak. Ümit Temurçin, "Bu yıl AFW olarak Irena Soprano'yu podyumumuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği kapsamında önümüzdeki yıl bir Türk tasarımcı, Moskova'da koleksiyonunu sergileyecek. Antalya FashionWeek ve Moskova FashionWeek işbirliğinin her yıl katlanarak ülke ihracatımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.