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        Psikolojik sorunları olan kadın, yine elektrik panosunu yumrukladı

        ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:10
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        Psikolojik sorunları olan kadın, yine elektrik panosunu yumrukladı
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        ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A. (50) adlı kadın, yine elektrik panosunu yumruklayınca apartmanın elektriği kesildi. Binada oturanlardan Yaprak Sipahioğlu, "En büyük korkumuz apartmanda yangın çıkması" dedi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., apartmanın 1'inci katında oturduğu daireden çıkıp, binanın elektrik panosuna vurmaya başladı. Üstündeki kıyafetleri de çıkardığı görülen kadının panoyu tahrip etmesi nedeniyle binanın elektriği kesildi. Bunun üzerine komşuları, T.A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Kadının sakinleşmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin apartmanın dışına çıkardığı T.A., bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

        'GÜNDE 5-6 DEFA POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA MIYIZ?'

        Apartmanın 2'nci katında oturan Bilge Sümer (55), "Artık yeter yani. Burası 7 kat, 35 hane ama 35 haneye de günah. Biz günde 5-6 defa polis çağırmak zorunda mıyız? Bekçi geliyor bir şey yapamıyor, polis geliyor bir şey yapamıyor. Ambulans geliyor bir şey yapamıyor. Kim yapacak. Kimden isteyeceğiz yardımı. Bize de yazık değil mi. Ona da yazık, bize de yazık. Yaşlısı var, genci var günah ya. Kızın biri 1 saat işe geç gitti. Benim torunum inemiyor aşağıya. Onun cezai ehliyeti yok, bize her şeyi yapabilir ama biz ona bir şey yapamıyoruz. Zaten yapmak istemiyoruz. Bunu artık birileri duysun" dedi.

        'TEK BAŞINA 3 MAHALLEYİ KARIŞTIRDI'

        Bir diğer apartman sakini Yaprak Sipahioğlu ise "Yaklaşık 20-22 yıldır bu apartmanda oturuyoruz. Bu apartman sakiniyiz. Artık çok da sakin değiliz. Akli dengesi çok da yerinde değil, biz onu apartman olarak benimsedik ama artık çok ciddi tehlike arz ediyor. Çünkü sadece apartmanın içerisinde değil, dışında da. Burada ticarethaneler var, zarar veriyor. Apartmanda en büyük endişemiz yangın çıkması. Hatta bugün kendisini elektrik çarptı. Nasıl müdahale edeceğimizi de şaşırdık. Açıkçası korkuyoruz ve gerçekten bıktık. 35 haneyi tek başına rehin almış durumda. Tabii ki, biz de diyoruz akli dengesi yerinde değil keza olsa zaten bunu yapmaz. Dolayısıyla biz de istemiyoruz hani olay buralara kadar gelsin ama artık gerçekten bıktık. 3 mahalleyi birden karıştırdı tek başına. Artık yanından geçemiyoruz apartmanda. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, yaşlı var. Ben sabah işe gideceğim gidemiyorum. Kimse bunu yaşamak istemiyor, artık ne yapılması gerekiyorsa yapılsın bu durum da sona ersin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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