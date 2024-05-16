Psikolojik sorunları olan kadın, yine elektrik panosunu yumrukladı

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A. (50) adlı kadın, yine elektrik panosunu yumruklayınca apartmanın elektriği kesildi. Binada oturanlardan Yaprak Sipahioğlu, "En büyük korkumuz apartmanda yangın çıkması" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., apartmanın 1'inci katında oturduğu daireden çıkıp, binanın elektrik panosuna vurmaya başladı. Üstündeki kıyafetleri de çıkardığı görülen kadının panoyu tahrip etmesi nedeniyle binanın elektriği kesildi. Bunun üzerine komşuları, T.A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Kadının sakinleşmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin apartmanın dışına çıkardığı T.A., bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

'GÜNDE 5-6 DEFA POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA MIYIZ?' Apartmanın 2'nci katında oturan Bilge Sümer (55), "Artık yeter yani. Burası 7 kat, 35 hane ama 35 haneye de günah. Biz günde 5-6 defa polis çağırmak zorunda mıyız? Bekçi geliyor bir şey yapamıyor, polis geliyor bir şey yapamıyor. Ambulans geliyor bir şey yapamıyor. Kim yapacak. Kimden isteyeceğiz yardımı. Bize de yazık değil mi. Ona da yazık, bize de yazık. Yaşlısı var, genci var günah ya. Kızın biri 1 saat işe geç gitti. Benim torunum inemiyor aşağıya. Onun cezai ehliyeti yok, bize her şeyi yapabilir ama biz ona bir şey yapamıyoruz. Zaten yapmak istemiyoruz. Bunu artık birileri duysun" dedi.