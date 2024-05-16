Türkiye'de en çok doğum temmuz ayında oldu

TÜRKİYE'de geçen yıl 29 bin 708 ikiz, 1311 üçüz, 70 dördüz doğum gerçekleşti, en çok doğum temmuz ayında oldu. 958 bin 408 bebeğin dünyaya geldiği 2023'te doğum sayısı, verilerin kaydedildiği 2001'den sonra ilk kez 1 milyonun altında kaldı.

Türkiye'de 2023 yılında 958 bin 408 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız. Geçen yıl 29 bin 708 ikiz, 1311 üçüz, 70 dördüz ve daha fazla doğum yaşandı. En fazla doğum temmuz ayında gerçekleşti. Temmuzda 90 bin 318, ağustosta 88 bin 914, ocakta 84 bin 454, eylülde 82 bin 517, haziranda da 80 bin 822 kadın annelik heyecanı yaşadı. En az doğumun gerçekleştiği ay ise şubat oldu. Şubatta 72 bin 236, nisanda 73 bin 200, aralık ayında 75 bin doğum oldu.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK 130 ANNE Doğumlarını 2001'de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27 oldu. Geçen yıl 15 yaşından küçük 130 kadın anne oldu, bunlardan 4'ü ikinci defa doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 6 bin 505 kadın, anne oldu, bunlardan 535'i ikinci, 31'i üçüncü kez doğum yaptı. Annelerin yaş grubuna göre doğum sayıları şöyle: "18-19 yaş grubunda 26 bin 946, 20-24 yaş grubunda 195 bin 558, 25-29 yaş grubunda 322 bin 94 doğum, 30-34 yaş grubunda 249 bin 364 doğum, 35-39 yaş grubunda 119 bin 757, 40-44 yaş grubunda 30 bin 592 doğum, 45-49 yaş grubunda 2 bin 77 doğum, 50 yaş ve üzeri 327 doğum gerçekleşti."