Psikolojik sorunları olan kadın, yine elektrik panosunu yumrukladı (2)

KIZKARDEŞİ DE GELMESİNİ İSTEMİYOR

Apartman sakinlerinin huzurunu kaçırdığı, binadaki asansör kapıları, klimalar ile daire kapılarına zarar verdiği öne sürülen T.A., sabah saatlerinde yakınlarının eşliğinde, gelen polis ekiplerine teslim edildi. T.A.'nın sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye, sonrasında adli tıpa sevk edileceği belirtildi. Kendi mahallesinde de T.A.'nın olaya karıştığını belirten ve tedavi edilmeden gelmesini istemediklerini söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Apartmanda oturanların korkuyor. Neredeyse 1,5 aydır büyük sıkıntılar yapıyor. Çıplak gezip, küfür ediyor. Apartman sakinlerini yıldırmış. Her yeri kırmış. Bu kişinin en iyi şekilde acil tedavi görmesi lazım" dedi. Ay, elektrik panolarında kabloları sökmeye çalışan T.A.'yı elektrik akımına kapılmaktan binada yaşayan bir kişinin kurtardığını da söyledi.

Binanın bulunduğu Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya, “Akşam yakınıyla görüştüm. Sabah gelip götürmüşler polis eşliğinde. Zor durumdayız. Bir an önce götürülüp tedavi edilsin" diye konuştu.

Apartmanda oturanlardan Metin Yıldız, T.A.'nın ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Sabah, akşam sürekli binaya ve insanlara zarar verdiğini iddia eden Yıldız, “Sabah götürüldü ama bir gün sonra geri getiriliyor. Klinik tedavi alması gerekiyor" dedi.

T.A.'nın kardeşi Ayşe A. ise birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman T.A.'nın kendisine de kötü davrandığını belirterek, “Hastaneye sağlık raporu almaya gittiler. Hastaneye yatar inşallah. Ben de korkuyorum. Fazla zarar vermiyordu. Parmağımı ısırdı, şişe attı. Eşyalara zarar veriyordu. Çok korkuyorum. Çok seviyorum ama iyileşip gelsin" ifadelerini kullandı.