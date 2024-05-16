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        Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması (2)

        'TALİHSİZVE ÜZÜCÜ BİR OLAY'Kaş Adliyesi'nde Başsavcı Gökhan Feyzoğlu ile avukat Hakan Tüzen arasındaki tartışmaya ilişkin Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyesi Gökhan Bozkurt, Antalya Barosu yöneticileri, çok sayıda avukatın katılımıyla Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:30
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        Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması (2)
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        'TALİHSİZVE ÜZÜCÜ BİR OLAY'

        Kaş Adliyesi'nde Başsavcı Gökhan Feyzoğlu ile avukat Hakan Tüzen arasındaki tartışmaya ilişkin Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyesi Gökhan Bozkurt, Antalya Barosu yöneticileri, çok sayıda avukatın katılımıyla Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Yaşananları talihsiz ve üzücü olarak nitelendiren Hüseyin Geçilmez, avukatları yargının üç sac ayağından biri olarak görmeyen, adliyelerde avukatlara hak ettiği muamelenin tersini gösteren anlayışa karşı seslerini yükseltmek için geldiklerini söyledi. Yakın zamanda avukatlara yönelik özellikle adliyelerde kabul edilemez davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Geçilmez, “Meslektaşımız Hakan Tüzen Kaş Adliyesinin Başsavcısı tarafından 'Bu tuvaleti kullanamazsın, ben başsavcıyım kimin kullanacağına ben karar veririm' şeklinde sözlü şiddete uğramış, yine başsavcının talimatı ile özel korumasınca zor kullanılmak suretiyle avukatların yıllardır kullandığı tuvaletten çıkartılmıştır. Yaşanan bu çirkin olayın izah edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Ülkemiz ve yargı dünyası için asıl üzücü olan bir Cumhuriyet Başsavcısının yasada açık olarak belirtilen asli görevleri ile ilgilenmek yerine avukatların tuvalet ihtiyacını kendine dert edinmesidir" dedi.

        HSK'YA ÇAĞRI

        Kaş ilçesinin bu olayla ülke gündemine taşındığını kaydeden Geçilmez, “Her ne kadar komik ve aciz duruma düşen bizzat başsavcı olsa da başında 'Cumhuriyet' ibaresi olan savcılık makamının itibarını zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. HSK tarafından başsavcı olarak görevlendirilen Gökhan Feyzoğlu'nun başsavcılık görevinin ağırlığını taşıyamadığı, işini layığıyla yerine getirmediği, liyakata sahip olmadığı ve oturduğu koltuğu kibir ve zulüm aracına dönüştürdüğü sabittir. Bu aşamadan sonra artık yargı teşkilatımız, meslektaşlarımız ve Kaş ilçemiz için yapılması gerekenleri konuşmalıyız. Antalya Barosu avukatları olarak Gökhan Feyzoğlu'nun görevden el çektirilmesi için her türlü girişimde bulunacağız. Gerekli işlemlerin yapılması için HSK'yı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

        'YURTTAŞIN BEKLEDİĞİ TEK ŞEY VAR, ADALET'

        TBB yönetim kurulu üyesi avukat haklarından sorumlu Gökhan Bozkurt ise “Meslektaşımız en temel insani ihtiyacını evi ve çalışma alanı olan adliye binasında gidermek istediğinde, bir başsavcının küçük egosuyla karşılaştı ve biz bugün burada toplanmak zorunda kaldık. Kimsenin duyduğunda aklının almadığı, sosyal medyada bile ne yazık ki alaylı ifadelerle bahsedilen adliyenin önündeyiz. Bu adliyeden ya da 81 il, vilayetin her ilçesinde adliyelerdeki yurttaşın beklediği tek bir şey var, adalet. Bu adliyelerin içerisinde hala küçük bir umutla avukatlara sarılarak haklarının güvencesi olan o umudu büyütmek istedikleri şey sadece adalet, skandal değil. Hele bu tuvalet kullanma üzerinden yaşanan kavga gibi bizim söylerken utandığımız haberleri duymak değil" dedi.

        'GÖREVDEN UZAKLAŞTIRIN'

        Adaletin tecili ve adil yargılanma hakkı için bazen saatlerce bir duruşmayı beklemek zorunda olan avukatların tuvaleti kullanamadığını duymaktan bu milletin ar ettiğini kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti;

        “Biz meslektaşları olarak ve Türkiye'de 81 baro başkanı ve mensupları da burada bu olaya imza atan başsavcının belki hissetmediği utancı 81 il, vilayette hissettiler. Burada yapılanın karşılıksız kalacağını kimse düşünmesin. Antalya Baromuz gerekeni yapacak. TBB de Antalya Barosu ile beraber tüm yasal girişimlerde bulunacaktır. HSK'ya yazılı dilekçe vermeden önce de buradan sesleniyorum. 2802 sayılı kanunun 77'nci maddesinin gereğini lütfen derhal yapın. Bu soruşturmanın doğru yürütülebilmesi için bu başsavcının burada kalmaması açık ve kanunda çok açıktır bu nokta. Gereğini yapın, 77'nci maddeyi işletin ve derhal görevden uzaklaştırın."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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